Dank TikTok in Rente 88-jähriger Supermarkt-Mitarbeiter erhält 1,7 Millionen Euro Spenden

dpa

6.12.2025 - 21:28

Das Schicksal des Seniors bewegte die Follower eines australischen Tiktokers. Ihre Grosszügigkeit ermöglicht ihm nun endlich den Ruhestand.

,

DPA, Redaktion blue News

06.12.2025, 21:28

06.12.2025, 21:39

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine virale Spendenaktion auf TikTok sammelte über 1,7 Millionen Euro für einen 88-jährigen US-Supermarktkassierer, der trotz hohen Alters aus finanziellen Gründen weiterarbeitete.
  • Ausgelöst wurde die Aktion vom australischen Influencer Sam Weidenhofer, der Bambas’ Geschichte veröffentlichte und über Tausende Menschen zur Spende bewegte.
  • Bambas plant nun, Schulden zu begleichen, zu reisen und Golf zu spielen.
Mehr anzeigen

Dank einer viralen Spendenaktion kann der 88 Jahre alte Ed Bambas seinen Job in einem US-Supermarkt endgültig an den Nagel hängen. Bambas nahm am Freitag einen Scheck über 1,7 Millionen Euro entgegen und zeigte sich gerührt von der Grosszügigkeit der Menschen, die über die Plattform Tiktok auf sein Schicksal aufmerksam geworden waren. Nun will er reisen und entspannen.

Auslöser der Aktion war der Australier Sam Weidenhofer. Der 22-Jährige verfügt über eine grosse Reichweite in den sozialen Medien und nutzte seine Plattform, um während eines Besuchs in den USA Gutes zu tun.

Dort traf er Bambas vor etwa zwei Wochen in einem Meijer-Supermarkt in Brighton im Bundesstaat Michigan und nahm ein Tiktok-Video für seine 7,7 Millionen Follower auf. Darin erzählte der ehemalige Mitarbeiter von General Motors, warum er mit fast 90 Jahren immer noch arbeitet. Das Geld reiche einfach nicht, seit seine Frau Joan 2018 an einer chronischen Krankheit gestorben sei.

@itssozer

88 year old veteran still working.. 😭❤️ (donate in B1O) #love #kind #veteran

♬ original sound - Samuel Weidenhofer

Das wollte Weidenhofer nicht hinnehmen. Er startete eine Spendenaktion auf der Website GoFundMe und rief zur Unterstützung von Bambas auf. «Seine Geschichte ist eine erschreckende Erinnerung daran, dass viel zu viele unserer Senioren, insbesondere Veteranen, unglaubliche Herausforderungen meistern müssen, um überhaupt überleben zu können», sagte Weidenhofer.

Spenden von bis zu 10'000 Dollar

Die Resonanz war überwältigend: Mehr als 15'000 Menschen spendeten zwischen 10 und 10'000 Dollar. Bambas war fassungslos angesichts der Summe. «Nein, nein», sagte er und wischte sich vor den Reportern die Tränen ab. «Danke. Oh mein Gott.» Nun müsse er jeden Einzelnen der Spender finden und sich bedanken, scherzte er noch.

Der Senior begann mit 82 Jahren seine Arbeit bei Meijer, einem grossen Supermarkt, in dem neben Lebensmitteln auch Kleidung und andere Waren verkauft werden. «Ich unterhalte mich mit jedem, der an meiner Kasse steht, weil es mir geholfen hat, nicht in Trauer über ihren Verlust zu versinken», erzählte er und meinte seine verstorbene Ehefrau.

Der Hinweis an Weidenhofer kam von einer früheren Stammkundin des Marktes, der 26-jährigen Lexi Wallace. Sie schrieb an den Tiktoker und bat ihn, sich bei Bambas zu melden.

Weidenhofer sagte, Bambas könne mit dem Geldsegen Schulden in Höhe von 225'000 Dollar begleichen. Wie er den Rest ausgebe, sei völlig ihm überlassen.

Bambas möchte nun seinen Bruder besuchen und wieder Golf spielen. Seinen Job als Kassierer will er noch nicht sofort aufgeben. «Ich werde wohl noch ein oder zwei Monate arbeiten und dann Schluss machen», sagte er.

