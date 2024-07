Alkoholisierte Frau fährt nach Unfall mit drei Pneus auf A1

Nach einem Unfall auf der A1 bei Lenzburg AG entfernte sich eine alkoholisierte Solothurnerin vom Unfallort. Jetzt bekam sie von der Staatsanwaltschaft die Quittung für ihre Alkoholfahrt. sda

Sie krachte auf der Autobahn A1 bei Lenzburg in eine Baustellenmauer, riss sich dabei einen vorderen Pneu ab und fuhr unbeirrt weiter: Die Polizei informierte die mittlerweile 26-jährige Solothurnerin nicht über den Unfall. Ihre Fahrt an einem frühen Samstagmorgen im März 2023 wird die Lenkerin so schnell aber nicht vergessen: Sie bekam jetzt Post von der Staatsanwaltschaft, wie «Argovia Today» berichtet.

Die Lenkerin sei alkoholisiert gewesen, heisse es demnach im Strafbefehl der Aargauer Staatsanwaltschaft. Sie hätte gewusst, aufgrund ihres Alkoholkonsums fahrunfähig gewesen zu sein – und sich trotzdem ans Steuer ihres Mercedes gesetzt.

Das kommt der Frau nun teuer zu stehen: Wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss, des Fahrens eines nicht betriebssicheren Autos und wegen pflichtwidrigen Verhaltens nach Verkehrsunfall mit Sachschaden wurde sie zu einer bedingten Geldstrafe von 3000 Franken verurteilt bei einer Probezeit von zwei Jahren. Nicht aufgeschoben sind hingegen eine Busse in Höhe von 1200 Franken sowie Gebühren von 900 Franken.