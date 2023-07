Mitarbeitende des Zoos Zürich beschützen Flamingo-Küken Die Flamingos im Zoo Zürich haben Nachwuchs bekommen. Das gelang nur dank einem Trick der Mitarbeitenden, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Krähen hätten sich darauf spezialisiert, die Eier zu fressen. 19.07.2023

Der Zoo Zürich musste in die Trickkiste greifen, um den Flamingos Nachwuchs zu ermöglichen. Weil räuberische Krähen es auf die Eier abgesehen haben, mussten Doppelgänger ran.

Die Flamingos im Zoo Zürich haben Nachwuchs bekommen. Das gelang nur dank eines Tricks der Mitarbeitenden, wie der Zoo am Mittwoch mitteilte. Krähen hätten sich zuvor darauf spezialisiert, die Eier zu fressen.

Die Mitarbeitenden tauschten also die Eier in den Nestern mit Gipseiern aus. Die Eier mit den Küken befanden sich im Brutkasten. Erst um den Schlupftermin seien die Eier wieder ins Nest zu den Eltern gelegt worden.

Junger Chileflamingo im Zoo Zürich. Bild: Zoo Zürich/Fabio Süess

So sind gemäss Zoo Zürich in diesem Jahr doch noch zwei Küken auf natürliche Weise geschlüpft. Nicht alle Flamingos scheinen die gleichen Probleme mit den Krähen zu haben. Mittlerweile seien weitere Tiere am Brüten, die sicher auf ihren Nestern sitzen. Diese Eier belassen die Zoomitarbeitenden in den Nestern.

Neue Voliere soll das Problem lösen

Das Problem mit den Krähen sei gelöst, wenn die neue Pantanal Voliere stehe, schreibt der Zoo Zürich. Krähen können dann nicht mehr zu den Flamingos gelangen. Gegen den Bau sind allerdings mehrere Rekurse eingegangen. Der Zoo rechnet damit, dass die Voliere mit einer Höhe von 35 Metern frühestens 2026/27 fertiggestellt werden könnte.

Der Zoo Zürich hält seit 1951 Chileflamingos. 63 Vögel leben derzeit in der Kolonie. Die Chileflamingos stehen auf der Roten Liste der bedrohten Arten. Sie sind in den Anden wegen verschmutzter Gewässer durch Rohstoffgewinnung bedroht. Aber auch, weil sie sich bei der Brut leicht stören lassen und darum ihr Gelege verlassen.

Dieses Flamingoküken wird im Zoo Zürich von seiner Mutter beschützt. Keystone

