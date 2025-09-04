Giorgio Armani ist tot

Vor einigen Wochen, kurz vor seinem 91. Geburtstag, zwang ihn eine Lungenentzündung zu einem Spitalaufenthalt und einer Genesungsphase in seinem Mailänder Haus in der Via Borgonuovo. Krankheitsbedingt konnte Armani nicht an seiner aktuellen Modeschau im Juni teilnehmen. Armani nahm sonst immer teil.
Mehr Videos aus dem Ressort
Schweizer Modedesignerin setzt auf Inklusion – «Sei mutig und zieh an, wozu du Lust hast»
Über den Dächern von Zürich präsentiert Ginny Litscher eine Kollektion, die mehr will als nur schön aussehen: «Tribe» ist, so sagt sie selbst, «eine Bewegung». Blue News hat die Designerin direkt nach der Show zum Gespräch getroffen.