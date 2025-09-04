  1. Privatkunden
Modedesigner stirbt mit 91 Jahren Giorgio Armani ist tot

ai-scrape

4.9.2025 - 15:24

Designer Giorgio Armani ist gestorben. Hier an einer Modeschau in Maland im September 2024. 
Designer Giorgio Armani ist gestorben. Hier an einer Modeschau in Maland im September 2024. 
KEYSTONE

Der bekannte Modedesigner Giorgio Armani ist verstorben. Sein Unternehmen hat die Meldung bestätigt.

04.09.2025, 15:24

04.09.2025, 15:36

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der italienische Fashiondesigner Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren gestorben.
Mehr anzeigen

Der renommierte Modedesigner Giorgio Armani ist verstorben. Diese Nachricht wurde heute von verschiedenen Medien veröffentlicht. Weitere Details zu seinem Tod sind derzeit noch nicht bekannt. 

Bei ihm waren seine Familie und Leo Dell'Orco, sein Lebensgefährte der letzten 20 Jahre. Armanis Unternehmen hat auf Instagram den Tod des Modezaren bestätigt. 

Eine Lungenentzündung vor einigen Wochen

Vor einigen Wochen, kurz vor seinem 91. Geburtstag, zwang ihn eine Lungenentzündung zu einem Spitalaufenthalt und einer Genesungsphase in seinem Mailänder Haus in der Via Borgonuovo. Krankheitsbedingt konnte Armani nicht an seiner aktuellen Modeschau im Juni teilnehmen. Armani nahm sonst immer teil. 

Mehr Videos aus dem Ressort

Schweizer Modedesignerin setzt auf Inklusion – «Sei mutig und zieh an, wozu du Lust hast»

Schweizer Modedesignerin setzt auf Inklusion – «Sei mutig und zieh an, wozu du Lust hast»

Über den Dächern von Zürich präsentiert Ginny Litscher eine Kollektion, die mehr will als nur schön aussehen: «Tribe» ist, so sagt sie selbst, «eine Bewegung». Blue News hat die Designerin direkt nach der Show zum Gespräch getroffen.

09.07.2025

