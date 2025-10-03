«Good Day New York»: Moderatorin fällt bei Klimmzug-Übung bei Live-Show zu Boden
Einen Klimmzug zu meistern, ist nicht einfach – vor allem, wenn du es nie machst. Darum ist es toll, wenn dir dabei geholfen wird. Doch auch das kann schiefgehen. Im Video siehst du den Klimmzug-Fail der Kult-Moderatorin Rosanna Scotto.
03.10.2025
Einen Klimmzug zu meistern, ist nicht einfach – vor allem, wenn du es nie machst. Darum ist es toll, wenn dir dabei geholfen wird. Doch auch das kann schiefgehen. Im Video siehst du den Klimmzug-Fail der Kult-Moderatorin Rosanna Scotto.
Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen
- Kult-TV-Moderatorin Rosanna Scotto wollte in ihrer Show mit Personal-Trainer Kenny Santucci Klimmzüge meistern.
- Trotz Unterstützung schaffte die 67-Jährige die Übung nicht ohne Hilfe an der Stange.
- Am Ende stürzte sie vor laufender Kamera knallhart zu Boden – ein Video hält die Szene fest.
Eigentlich sollte Moderatorin Rosanna Scotto, die seit 2008 die Live-TV-Show «Good Day New York» moderiert, auf ihre Klimmzüge stolz sein. Bei ihr zu Gast war Personal-Trainer Kenny Santucci und zeigte ihr, wie man die Übung an der Stange am besten ausführen kann. Vor laufender Kamera zeigte sie ihr Können. Doch der Trainer musste schon mithelfen – alleine kriegte die 67-Jährige die Klimmzüge nicht hin.
Doch dann passierte die Panne, genau am Ende der Übung. Als sich Scotto vom Klimmzug lösen wollte, hielt der 43-Jährige die Moderatorin immer noch an den Knöcheln fest. Was dann passiert, kannst du dir vorstellen. Im Video siehst du, wie die «Good Day New York»-Moderatorin knallhart auf den Boden fällt.
Mehr Videos aus dem Ressort
Witzige Panne: Susanne Daubner muss «Tagesschau» wegen Lachanfall unterbrechen
Susanne Daubner ist eigentlich ganz Profi. Seit 1999 moderiert die TV-Frau die deutsche «Tagesschau». Bei der Sendung am Mittwochmorgen kam es aber zu einer lustigen Unterbrechung.
27.09.2023