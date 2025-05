Im Pfarreiheim in Mels findet der zweitägige Prozess statt. Der mutmassliche Täter muss sich vor dem Kreisgericht Sarganserland verantworten. blue News

Ein Schüler im Hasenkostüm, ein Pizzaiolo unter Drogen – und eine tödliche Nacht mit unklarer Dynamik: Der Tötungsfall von Mels beschäftigt das Gericht erneut. Im Zentrum steht die Frage nach der Schuldfähigkeit.

Nach einer Fasnachtsnacht im Februar 2022 wurde der Pizzabäcker Salvatore N. tot vor seinem Hotelzimmer gefunden.

Der mutmassliche Täter, ein 19-jähriger Kantonsschüler, lag schlafend im Hasenkostüm daneben.

Die Anklage wirft dem Schüler vor, nach einer mutmasslichen sexuellen Annäherung durch das Opfer, dieses brutal angegriffen zu haben.

Juristisch gilt er wegen Alkoholeinfluss als schuldunfähig. Jetzt wird die Schuldunfähigkeit durch ein neues Gutachten geprüft.

Der Fall wird neu aufgerollt und über zwei Tage verhandelt.

09.54 Uhr Der Beschuldigte sei sich nicht gewöhnt, Alkohol zu trinken «Man kann nicht von einem gewöhnten Trinkverhalten ausgehen», sagt der Gutachter. Das heisst, der beschuldigte soll nicht gewöhnt sein viel Alkohol zu konsumieren, geschweige den abhängig zu sein. Der Gutachter habe keine Anhaltspunkte gefunden, dass der Angeklagte eine Abhängigkeit vorweist. Er erklärt: «Sobald man Alkohol konsumiert, weil man sich dann besser fühlt, oder das Gefühl hat, gewisse Situationen besser bewältigen zu können, könnte man von einer Abhängigkeit sprechen.»

09.40 Uhr Wahnvorstellungen und psychotische Symptome Einschätzung des Gutachters: «Der Beschuldigte stand unter einer Intoxikation. Er hatte Anzeichen von Wahnvorstellungen, also psychotische Symptomen. Der Beschuldigte sprach von russischen Soldaten, die ihn bedroht hätten. Damit sind wir im Bereich von einer Schweren Intoxikation.»

09.38 Uhr Er habe mindestens einen «Filmriss» gehabt Die Aussagen vom Angeklagten, aber auch von Zeugen haben gezeigt, dass eine akute Alkoholintoxikation beim Tatzeitpunkt vorgelegen sei. Der Professor sagt: «Seine Aussagen waren prototypisch plausibel, für eine schwere Intoxikation. Der Beschuldigte hat konsistent übereinstimmende Aussagen über sein Wahrnehmen und Verhalten gemacht hat.» Er habe mindestens einen «Filmriss» gehabt. Der Angeklagte habe Erinnerungslücken gehabt. Er habe selbstkritisch gesagt, er könne sich schwer erinnern, was wirklich passiert sei und was nicht. Er zeige deutliche Zeitstörungen. Also, er hätte die Zeit nicht einordnen können. Nach der Tat sei der Angeklagte neben dem Opfer eingeschlafen. «Von einschlafen kann man aber nicht sprechen, sondern von einer totalen Erschöpfung. Zudem hat der Beschuldigte nach der Tat keine Vertuschung vorgenommen», sagt der Gutachter.

09.30 Uhr Der Alkoholkonsum sei nicht unüblich Der Professor sagt: «Auf der ersten Ebene ist für dieses Konsumverhalten keine psychische Störung wahrzunehmen. Es zeigt kein Abhängigkeitssyndrom.» Ein Fünftel der Schweizer Bevölkerung soll viel Alkohol konsumieren, was aber nicht mit einer Störung oder Abhängigkeit zu erklären sei.

09.16 Uhr «Es liegt keine psychische Störung vor» Zu Beginn erhält ein Professor der forensischen Psychiatrie das Wort. Er hat das neue Gutachten zum Beschuldigten erstellt. Der Richter fragt: «Sie haben ein Gutachten mit der Frage, liegt eine psychische Störung beim Beschuldigten vor. Wie sind sie vorgegangen?» Er antwortet: «Es war eine übliche Vorgehensweise. Ich hatte zwar nicht alle Dokumente und Unterlagen vorliegen, ich habe dann den Angeklagten untersucht.» Die Haarprobe habe einen negativen Befund ergeben. «Die Beurteilung kam zu den Schlüssen, dass beim Angeklagten keine psychischen Störungen vorliegen. Doch zum Tatzeitpunkt ist klar, dass der Angeklagte unter einer starken Alkoholintoxikation befand», sagt der Professor. Der Beschuldigte habe sich beim Tatzeitpunkt bedroht gefühlt. Zum Tatzeitpunkt sei von einer aufgehobenen Schuldunfähigkeit auszugehen. «Das Rückfallrisiko liegt bei einem sehr niedrigen Bereich. Ich habe festgehalten, dass der Angeklagte von einer freiwilligen Therapie und von einer freiwilligen Abstinenz profitieren könnte», erklärt der Professor.

09.12 Uhr 12'000 Franken Entschädigung für die Privatkläger Nun fasst der Richter die Anklage zusammen. Der Prozess hat vor einem Jahr im Februar begonnen. Jetzt wird der Prozess fortgesetzt. Es handelt sich also nicht um einen neuen Prozess. Damit alle auf dem neusten Stand sind, werden die Anträge nochmals vorgelesen. Die Privatträgerschaft fordert eine Entschädigung von 12'000 Franken. Die Verteidigung fordert eine vollumfängliche Freisprache.

09.08 Uhr Der Richter eröffnet den Prozess Im Saal sitzen dutzende Zuschauer und viele Vertreter*innen der Medien. Der Richter stellt die Anwesenden vor. Auf der linken Seite des Saals sitzen die Privatkläger*innen. Fünf Personen haben privat Anklage gegen den Beschuldigten erhoben haben. Auf der rechten Seite des Saals sitzt der Angeklagte mit seiner Verteidigerin.

Donnerstag, 22. Mai, 08.58 Uhr Der Prozess beginnt In Mels SG im Pfarrheim findet heute der Prozess zum Tötungsdelikt an der Fasnacht 2022 statt. Der Angeklagte soll an damals im Hasenkostüm einen damals 45-jährigen Mann umgebracht haben. Der Fall wurde im Februar 2024 bereits verhandelt. Damals wurde das Verfahren unterbrochen, wegen eines neuen Gutachtens, welches nun erstellt wurde. Am Freitag wird ein Urteil erwartet. Mehr anzeigen

Was als ausgelassene Fasnachtsnacht begann, endete in einer Tragödie: Salvatore N., ein beliebter Pizzaiolo, wurde in den frühen Morgenstunden des 26. Februar 2022 tot vor seinem Hotelzimmer aufgefunden – neben ihm lag sein mutmasslicher Mörder, tief schlafend, im Hasenkostüm.

Der mutmassliche Täter: ein damals 19-jähriger Kantonsschüler, der sich nun wegen vorsätzlicher Tötung im unzurechnungsfähigen Zustand vor dem Kreisgericht Werdenberg-Sarganserland verantworten muss. Laut der Anklageschrift drohen dem jungen Mann 24 Monate Freiheitsstrafe – aufgeschoben bei einer Probezeit von zwei Jahren. 47 Tage Untersuchungshaft wurden bereits angerechnet.

Der Prozess wurde im Jahr 2024 im Februar schonmal verhandelt: Jetzt, am Donnerstag und am Freitag wird der Fall erneut aufgerollt. blue News berichtet vor Ort.

Ein nächtlicher Absturz mit tödlichem Ausgang

Laut Ermittlungen begann die verhängnisvolle Nacht zu Hause mit Bier. Der Schüler schlüpfte in ein Hasenkostüm, nahm den Zug nach Mels und feierte mit Freunden ausgiebig Fasnacht – mit reichlich Alkohol, bereits im Zug und später im Kulturzentrum Verrucano.

Zur selben Zeit suchte Salvatore N., selbst alkoholisiert und unter Kokain-Einfluss, sein Hotelzimmer auf. Der Schüler folgte ihm kurze Zeit später – warum, bleibt unklar. Im Zimmer soll der mutmasslich homosexuelle Pizzabäcker seinem jungen Besucher an die Genitalien gegriffen haben.

Was darauf folgte, beschreibt die Anklage als brutale Eskalation: Der Schüler wies die Annäherung zurück, wollte gehen – doch Salvatore N. stellte sich ihm offenbar in den Weg. Es kam zu einem heftigen Handgemenge, das sich in den Korridor verlagerte. Dort würgte der 19-Jährige den Mann zu Boden, griff sich dann einen zufällig herumliegenden Regenschirm – und stach dem Opfer je einmal in beide Augen.

Die Verletzungen führten zu tödlichen Schädelhirntraumata.

Schuldunfähig – aber mit Millionenforderungen konfrontiert

Zur Tatzeit wies der Schüler laut Gutachten einen Alkoholwert zwischen 1,21 und 2,09 Promille auf – juristisch gilt er damit als schuldunfähig. Salvatore N. hatte sogar 2,15 Promille im Blut.

Trotzdem: Die Tat bleibt erschütternd. Die Familie des Opfers fordert 650'000 Franken Schadenersatz und 140'000 Franken Genugtuung.

Der Prozess wurde am 1. und 2. Februar 2024 schon verhandelt. Nun wird der Prozess noch mal neu aufgerollt. Ein neues Gutachten soll den Fall verändern.