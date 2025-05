So ist der Alltag hinter Zürcher Gefängnismauern

Der Blick nach draussen ist durch Gitter versperrt, der Tagesablauf auf die Minute geregelt. Hinter den Mauern des Gefängnisses in Affoltern am Albis ZH sitzen 65 Männer ihre Strafe ab. Es sind Räuber, Betrüger oder Drogendealer. In der Reporter-Serie «Verborgene Orte» blickt «Bluewin» hinter die Zellentür in den Knast-Alltag – und trifft auf unerwartet viele Freiheiten.

26.06.2018