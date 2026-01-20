  1. Privatkunden
600'000 Menschen betroffen Wochenlanger Dauerregen überflutet Mosambik

SDA

20.1.2026 - 23:27

Fahrzeuge säumen die vom Hochwasser beschädigte Straße N1 in Mosambik (Archivbild). Foto: AP/dpa
Fahrzeuge säumen die vom Hochwasser beschädigte Straße N1 in Mosambik (Archivbild). Foto: AP/dpa
AP/dpa/Keystone

Seit drei Wochen wird Mosambik von heftigen Regenschauern heimgesucht. 600'000 Einwohner*innen des afrikanischen Landes sind betroffen, 50 Menschen starben.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

20.01.2026, 23:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Mosambik leidet unter einer schweren Flutkatastrophe.
  • 600'000 Menschen sind betroffen, 50 sollen bereits ums Leben gekommen.
  • Die Hauptstrasse der Hauptstadt, die für die Infrastruktur des Landes unerlässlich ist, ist nicht mehr passierbar.
  • Vorerst ist keine Besserung der Lage in Sicht.
Mehr anzeigen

Der afrikanische Küstenstaat Mosambik erlebt eine der schwersten Flutkatastrophen seit Jahrzehnten. Heftige Regenfälle seit Ende Dezember haben Überschwemmungen im Süden des Landes an der Ostküste Afrikas ausgelöst, von denen mehr als 600'000 Menschen betroffen sind.

Mindestens 50 Menschen sind nach Angaben der Katastrophenbehörde des Landes ums Leben gekommen, wie das Notfallkoordinierungszentrum der Europäischen Kommission mitteilte.

In den kommenden 24 Stunden würden weitere, teils sehr schwere Regenfälle im Süden des Landes erwartet, hiess es weiter. Betroffen sind vor allem die Provinzen Gaza, Maputo, Inhambane und Sofala.

Strasse in die Hauptstadt Maputo unpassierbar

Rund 78'200 Menschen harrten weiter in Notunterkünften aus, Tausende Häuser seien zerstört worden. Gesundheitseinrichtungen und wichtige Infrastruktur seien stark betroffen, sagte die Leiterin des UN-Nothilfebüros OCHA in Mosambik, Paola Emerson.

31 Tote nach Überschwemmung. China evakuiert wegen Flut 16'000 Menschen, vergisst aber Pflegeheim

31 Tote nach ÜberschwemmungChina evakuiert wegen Flut 16'000 Menschen, vergisst aber Pflegeheim

90 Prozent der Bevölkerung des Landes lebte in Lehmhäusern, die «nach wenigen Tagen Regen praktisch schmelzen», sagte Emerson. In neun Provinzen seien etwa 5000 Kilometer Strassen beschädigt worden. Die Hauptstrasse, die die Hauptstadt Maputo mit dem Rest des Landes verbindet, sei unpassierbar.

Katastrophenbehörde warnt vor historischem Hochwasser

Der Fluss Limpopo ist über die Ufer getreten und hat mehrere Orte überschwemmt. Am Massingir-Staudamm an einem Hauptzufluss des Limpopo seien zum ersten Mal seit 1977 alle 14 Schleusen geöffnet worden, berichteten mosambikanische Medien.

Die aus dem Damm abgelassene Wassermenge sei innerhalb weniger Stunden von 10'000 auf 17'000 Kubikmeter pro Sekunde gestiegen. Auch die Stauseen flussaufwärts in den Anrainerstaaten seien voll.

Der Vizepräsident der nationalen Katastrophenbehörde INGD, Gabriel Monteiro, warnte davor, dass das Hochwasser noch schwerer ausfallen könnte als die historische Flutkatastrophe im Jahr 2000, die Hunderte Menschenleben kostete.

Tödliche Fluten auch in Südafrika und Simbabwe

Die Situation sei diesmal noch schwerwiegender, da zusätzliche Provinzen betroffen wären, sagte er der staatlichen Nachrichtenagentur AIM. Das Land sei mittlerweile aber besser vorbereitet als früher. Mehrere UN-Organisationen und humanitäre Partner leisten Nothilfe für die Betroffenen.

Auch Mosambiks Nachbarstaaten Südafrika und Simbabwe erleben nach schweren Regenfällen derzeit Überschwemmungen. In Südafrika sei die Zahl der Todesopfer seit Ende Dezember auf 30 gestiegen, teilte das Notfallkoordinierungszentrum der Europäischen Kommission mit.

Am stärksten betroffen seien die Provinzen Limpopo und Mpumalanga im Norden. Die Regierung rief deshalb am Sonntag den nationalen Katastrophenfall aus. In Simbabwe wurden demnach 70 Todesfälle gemeldet.

Mehr zum Thema

«Oh mein Gott, wir treiben». Als die Flut kommt, wird das Ferienlager für dutzende Kinder zur Todesfalle

«Oh mein Gott, wir treiben»Als die Flut kommt, wird das Ferienlager für dutzende Kinder zur Todesfalle

31 Tote nach Überschwemmung. China evakuiert wegen Flut 16'000 Menschen, vergisst aber Pflegeheim

31 Tote nach ÜberschwemmungChina evakuiert wegen Flut 16'000 Menschen, vergisst aber Pflegeheim

Indonesien. Flut-Drama in Südthailand – auch Teile Sumatras unter Wasser

IndonesienFlut-Drama in Südthailand – auch Teile Sumatras unter Wasser

