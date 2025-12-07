Auf der A1 zwischen La Sarraz und der Raststätte Bavois ist am frühen Sonntagmorgen ein 24-jähriger Motorradfahrer tödlich verunfallt. Symbolbild: sda

Ein Motorradfahrer ist am frühen Sonntagmorgen auf der Autobahn A1 im Kanton Waadt tödlich verunfallt. Der 24-Jährige stürzte auf die Fahrbahn, wo er von mindestens einem Fahrzeug erfasst wurde und noch an der Unfallstelle verstarb.

Der Unfall ereignete sich gegen 5 Uhr morgens auf der Autobahn zwischen La Sarraz und dem Rastplatz Bavois, wie die Kantonspolizei Waadt am Sonntag mitteilte. Der Verunfallte hatte gemäss ersten Erkenntnissen der Polizei aus noch ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Motorrad verloren.

Der Mann stürzte auf die Fahrbahn und wurde dort von mindestens einem Fahrzeug erfasst. Trotz sofortiger Intervention der Rettungskräfte verstarb er noch am Unfallort.

Beim Verunfallten handelt es sich laut dem Communiqué um einen im Kanton Neuenburg wohnhaften Franzosen. Der genaue Unfallhergang ist Gegenstand von Ermittlungen. Der betroffene Autobahnabschnitt war bis 11.30 Uhr gesperrt.