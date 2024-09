Laut der Waadtländer Polizei verlor der Motorradlenker in einer Kurve die Kontrolle über sein Zweirad. Symbolbild: sda

Ein 19-jähriger Motorradlenker hat sich am frühen Sonntagmorgen bei einem Unfall bei Lignerolle VD tödliche Verletzungen zugezogen. Der Mann fuhr auf der Halbautobahn A9b in Richtung Vallorbe und verlor in einer langgezogenen Linkskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug.

SDA

Dieses prallte gegen die Leitplanke, wie die Waadtländer Kantonspolizei am gleichen Tag mitteilte. Trotz des raschen Eingreifens von Rettungskräften verstarb der Motorradfahrer noch vor Ort. Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eröffnet. Die A9b war nach dem Unfall in Richtung Vallorbe längere Zeit gesperrt.

sda