Am Donnerstagmorgen kam es in Romanel-sur-Morges VD zu einem schweren Verkehrsunfall. Dabei kam ein 19-Jähriger ums Leben.

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Bussigny VD ums Leben gekommen. Der in Region wohnhafte junge Mann kollidierte aus noch ungeklärten Umständen mit zwei Autos.

Er verstarb noch auf der Unfallstelle, wie die Kantonspolizei Waadt mitteilte. Eines der beiden am Unfall beteiligten Autos kam aus der entgegengesetzten Richtung, das andere war hinter dem Motorrad unterwegs. Die Lenkerin und der Lenker der Autos, eine 38-jährige Schweizerin und ein 27-jähriger Franzose, erlitten einen schweren Schock.

Die Waadtländer Staatsanwaltschaft leitet eine Untersuchung ein, um die genauen Umstände des Unfalls aufzuklären.

