Die Kantonspolizei Zürich ermittelt, weshalb ein 34-jähriger Töfffahrer tödlich verunfallte. (Archivbild) Bild: Keystone

Ein 34-jähriger Töfffahrer ist am Montag kurz nach Mitternacht in Langnau am Albis ZH tödlich verunfallt. Trotz sofortiger Reanimation verstarb der Mann noch am Unfallort, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilte.

Nach ersten Erkenntnissen sei der Mann von Sihlbrugg her nach Langnau am Albis gefahren. Aus noch unbekannten Gründen touchierte er in einer Rechtskurve eine Stützmauer und kollidierte mit einem Strassenschild, wie es in der Mitteilung der Kantonspolizei Zürich vom Montagmorgen hiess.

Die Sihltalstrasse war wegen des Unfalls für rund drei Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei Zürich sowie die zuständige Staatsanwaltschaft untersuchen laut Mitteilung, wie es zum Unfall gekommen war.

sda