Mulde war nicht verriegelt – Lastwagen kippt um

Ein 45-jähriger Chauffeur befuhr mit seinem Lastwagen die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen. Nach eigenen Angaben bemerkte er, wie die geladene Mulde wegen einer vergessenen Verriegelung vom Lastwagen zu kippen drohte.
Trotz einer Lenkbewegung wurde der Lastwagen von der herunterfallenden und mit Altmetall beladenen Mulde umgerissen und kippte schliesslich. Der Lastwagen kam mitten auf der Einfahrt zu liegen.
Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Einfahrt in Fahrtrichtung St. Gallen gesperrt werden, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Am Lastwagen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der Chauffeur wurde leicht verletzt und begab sich in ärztliche Kontrolle.
Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die Feuerwehr Region Uzwil sowie der Nationalstrassenunterhalt sowie ein Bergungsunternehmen.