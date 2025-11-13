Mulde war nicht verriegelt – Lastwagen kippt um

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Autobahneinfahrt Oberbüren SG Mulde war nicht verriegelt – Lastwagen kippt um

Oliver Kohlmaier

13.11.2025

Die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen musste gesperrt werden.
Die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen musste gesperrt werden.
Kantonspolizei St. Gallen

Am Donnerstag ist bei der Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen ein Lastwagen umgekippt. Die Einfahrt musste gesperrt werden, der Chauffeur wurde leicht verletzt.

Redaktion blue News

13.11.2025, 20:06

13.11.2025, 20:13

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf der Autobahneinfahrt Oberbüren SG Richtung St. Gallen ein Lastwagen umgekippt
  • Die mit Altmetall beladene Mulde war nicht korrekt verriegelt.
  • Der Lastwagen wurde von der herunterfallenden und mit Altmetall beladenen Mulde umgerissen und kippte. Die Autobahneinfahrt musste gesperrt werden.
  • Der Chauffeur wurde leicht verletzt. Am Lastwagen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. 
Mehr anzeigen

Ein 45-jähriger Chauffeur befuhr mit seinem Lastwagen die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen. Nach eigenen Angaben bemerkte er, wie die geladene Mulde wegen einer vergessenen Verriegelung vom Lastwagen zu kippen drohte.

Trotz einer Lenkbewegung wurde der Lastwagen von der herunterfallenden und mit Altmetall beladenen Mulde umgerissen und kippte schliesslich. Der Lastwagen kam mitten auf der Einfahrt zu liegen.

Die mit Altmetall beladene Mulde riss den Lastwagen um.
Die mit Altmetall beladene Mulde riss den Lastwagen um.
Kantonspolizei St. Gallen

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Einfahrt in Fahrtrichtung St. Gallen gesperrt werden, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Am Lastwagen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der Chauffeur wurde leicht verletzt und  begab sich in ärztliche Kontrolle.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die Feuerwehr Region Uzwil sowie der Nationalstrassenunterhalt sowie ein Bergungsunternehmen.

Mehr zum Thema

Vom Aargau bis ins Baselbiet. Jugendlicher Autodieb fährt BMW auf der Flucht zu Schrott

Vom Aargau bis ins BaselbietJugendlicher Autodieb fährt BMW auf der Flucht zu Schrott

Selbstunfallserie in Herisau. Lenker rammt parkiertes Auto, fährt weiter und landet auf Hausdach

Selbstunfallserie in HerisauLenker rammt parkiertes Auto, fährt weiter und landet auf Hausdach

Unfall in Sissach BL. Senior fährt über anderes Auto und kracht in Schaufenster

Unfall in Sissach BLSenior fährt über anderes Auto und kracht in Schaufenster

Meistgelesen

Australier überlebt Ringkampf mit Weissem Hai
Haben die Russen hier eine Flamingo abgefangen? +++ Mi-8 schiesst Shahed mit Minigun ab
Mutter tötet 9-jährigen Sohn mit Küchenmesser
Mulde war nicht verriegelt – Lastwagen kippt um
Im Berner Strättligwald wird neu mit schweren Felsbrocken gekämpft