Mulde war nicht verriegelt – Lastwagen kippt um

Die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen musste gesperrt werden. Kantonspolizei St. Gallen

Am Donnerstag ist bei der Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen ein Lastwagen umgekippt. Die Einfahrt musste gesperrt werden, der Chauffeur wurde leicht verletzt.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf der Autobahneinfahrt Oberbüren SG Richtung St. Gallen ein Lastwagen umgekippt

Die mit Altmetall beladene Mulde war nicht korrekt verriegelt.

Der Lastwagen wurde von der herunterfallenden und mit Altmetall beladenen Mulde umgerissen und kippte. Die Autobahneinfahrt musste gesperrt werden.

Der Chauffeur wurde leicht verletzt. Am Lastwagen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Mehr anzeigen

Ein 45-jähriger Chauffeur befuhr mit seinem Lastwagen die Autobahneinfahrt Oberbüren in Richtung St. Gallen. Nach eigenen Angaben bemerkte er, wie die geladene Mulde wegen einer vergessenen Verriegelung vom Lastwagen zu kippen drohte.

Trotz einer Lenkbewegung wurde der Lastwagen von der herunterfallenden und mit Altmetall beladenen Mulde umgerissen und kippte schliesslich. Der Lastwagen kam mitten auf der Einfahrt zu liegen.

Die mit Altmetall beladene Mulde riss den Lastwagen um. Kantonspolizei St. Gallen

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergung musste die Einfahrt in Fahrtrichtung St. Gallen gesperrt werden, teilt die Kantonspolizei St. Gallen mit. Am Lastwagen entstand Sachschaden von mehreren zehntausend Franken. Der Chauffeur wurde leicht verletzt und begab sich in ärztliche Kontrolle.

Im Einsatz standen mehrere Patrouillen der Kantonspolizei St. Gallen, die Feuerwehr Region Uzwil sowie der Nationalstrassenunterhalt sowie ein Bergungsunternehmen.