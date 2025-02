Heisse Angelegenheit: Waghalsige Touristen knipsen Bilder vor spuckendem Ätna Warst du schon einmal live bei einem Vulkanausbruch dabei und die herabfliessende Lava war zum Greifen nahe? In der italienischen Stadt Catania ist das möglich. Mutige Touristen wagen das Erlebnis. 14.02.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Ätna spuckt seit seinem Ausbruch am 8. Februar 2025 weiterhin Lava und Asche.

Der Vulkan auf der italienischen Insel Sizilien gehört zu den höchsten seiner Art auf dem europäischen Festland.

Im Jahr 2013 ernannte die UNESCO den Vulkan und seine Umgebung zum Weltkulturerbe.

Der Vulkan ist eine grosse Touristenattraktion. Mehr anzeigen

Es ist heiss und knistert. Just für den Valentinstag, am 14. Februar 2025, versammelte sich eine Menschenmenge am Fusse des spuckenden Vulkan Ätna in Sizilien. Die Touristen durften hautnah miterleben, wie die Lava den Berg herunterfliesst. Sie geniessen es, posen und knipsen Bilder vor der heissen fliessenden Lava.

Im Video kannst du das einzigartige Spektakel miterleben und vor allem mithören, wie es so richtig knistert.

