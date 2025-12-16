  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

6 Kilo Meth im Gepäck Schweizer Drogenschmugglerin stirbt im Philippinen-Gefängnis

SDA

16.12.2025 - 19:48

Drogenschmugglerin
Drogenschmugglerin. Die Schweizerin bei ihrer Festnahme am Flughafen Manila auf den Philippinen.

Die Schweizerin bei ihrer Festnahme am Flughafen Manila auf den Philippinen.

Bild: Bureau of Customs PH

Drogenschmugglerin. In der Verschalung ihres Koffers hatte sie sechs Kilogramm Crystal Meth versteckt.

In der Verschalung ihres Koffers hatte sie sechs Kilogramm Crystal Meth versteckt.

Bild: Bureau of Customs PH

Drogenschmugglerin. Beim Einsatz der Drogenfahndung erschnüffelte ein Drogenspürhund die heisse Ware im Gepäck der Frau.

Beim Einsatz der Drogenfahndung erschnüffelte ein Drogenspürhund die heisse Ware im Gepäck der Frau.

Bild: Bureau of Customs PH

Drogenschmugglerin. Am 6. Dezember ist sie im Gefängnis verstorben.

Am 6. Dezember ist sie im Gefängnis verstorben.

Bild: Bureau of Customs PH

Drogenschmugglerin
Drogenschmugglerin. Die Schweizerin bei ihrer Festnahme am Flughafen Manila auf den Philippinen.

Die Schweizerin bei ihrer Festnahme am Flughafen Manila auf den Philippinen.

Bild: Bureau of Customs PH

Drogenschmugglerin. In der Verschalung ihres Koffers hatte sie sechs Kilogramm Crystal Meth versteckt.

In der Verschalung ihres Koffers hatte sie sechs Kilogramm Crystal Meth versteckt.

Bild: Bureau of Customs PH

Drogenschmugglerin. Beim Einsatz der Drogenfahndung erschnüffelte ein Drogenspürhund die heisse Ware im Gepäck der Frau.

Beim Einsatz der Drogenfahndung erschnüffelte ein Drogenspürhund die heisse Ware im Gepäck der Frau.

Bild: Bureau of Customs PH

Drogenschmugglerin. Am 6. Dezember ist sie im Gefängnis verstorben.

Am 6. Dezember ist sie im Gefängnis verstorben.

Bild: Bureau of Customs PH

Eine Schweizerin wird Mitte September am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamphetamin erwischt und verhaftet. Nun ist sie im Gefängnis verstorben.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

16.12.2025, 19:48

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Eine Schweizerin ist in philippinischer Haft gestorben.
  • Sie war im September am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamphetamin erwischt worden.
  • Die Drogen hatten einen Wert von über einer halben Million Franken.
Mehr anzeigen

Eine schweizerisch-schwedische Doppelbürgerin ist auf den Philippinen im Gefängnis gestorben. Sie war am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamphetamin erwischt worden.

Bei der im September verhafteten Frau handelt es sich um eine schweizerisch-schwedische Doppelbürgerin, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA schrieb. Es bestätigte damit einen Bericht des Newsportals nau.ch.

Die Frau sei auf eigenen Wunsch von der schwedischen Botschaft in Manila im Rahmen des konsularischen Schutzes betreut worden. Die schwedischen Behörden teilen auf Anfrage von Nau.ch mit: «Das schwedische Aussenministerium hat Kenntnis davon, dass eine aus Schweden ausgewanderte schwedische Staatsbürgerin in ihren Siebzigern am 6. Dezember auf den Philippinen verstorben ist. Die Angehörigen wurden benachrichtigt.» Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes könne das EDA keine weiteren Angaben machen.

Brutale Haftbedingungen

Die geschmuggelten Drogen, die unter dem Namen Chrystal Meth bekannt sind, hatten laut nau.ch einen Wert von über einer halben Million Franken. Die Drogen seien in den Seiten ihres Koffers versteckt gewesen. Die Frau war zuvor von Abu Dhabi nach Manila geflogen, wie es weiter hiess.

Die Philippinen verfolgen eine sehr strenge Drogenpolitik. Der mutmasslichen Schmugglerin drohte eine Haftstrafe von bis zu 40 Jahren. Die Haftbedingungen in den Philippinen sind brutal und werden von Menschenrechtsorganisationen kritisiert.

El Salvador: 1,4 Tonnen Drogen beschlagnahmt

El Salvador: 1,4 Tonnen Drogen beschlagnahmt

Die Regierung erklärte, dass damit nun in diesem Jahr insgesamt 21 Tonnen Drogen beschlagnahmt werden konnten.

17.09.2025

Mehr zum Thema

Expertin warnt vor Gefahren. Kokain-Boom in der Schweiz – und niemand kann ihn stoppen

Expertin warnt vor GefahrenKokain-Boom in der Schweiz – und niemand kann ihn stoppen

«Weisser Tsunami». Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

«Weisser Tsunami»Drogenmafia überschwemmt Europa mit Kokain

Crack-Epidemie in der Schweiz. Bald Koks vom Staat?

Crack-Epidemie in der SchweizBald Koks vom Staat?

Meistgelesen

Schafft es Rast in Courchevel auf das Slalom-Podest?
«Persönlichkeit eines Alkoholikers»: Stabschefin spricht Klartext über Trump – und rudert zurück
Thuner Doppelschlag und Platzverweis gegen Arnold – für Winti kommt es knüppeldick
Glück für St.Gallen: Kein Penalty trotz VAR-Eingriff
Patrice Aminati trennt sich von Ehemann Daniel