Drogenschmugglerin Die Schweizerin bei ihrer Festnahme am Flughafen Manila auf den Philippinen. Bild: Bureau of Customs PH In der Verschalung ihres Koffers hatte sie sechs Kilogramm Crystal Meth versteckt. Bild: Bureau of Customs PH Beim Einsatz der Drogenfahndung erschnüffelte ein Drogenspürhund die heisse Ware im Gepäck der Frau. Bild: Bureau of Customs PH Am 6. Dezember ist sie im Gefängnis verstorben. Bild: Bureau of Customs PH

Eine Schweizerin wird Mitte September am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamphetamin erwischt und verhaftet. Nun ist sie im Gefängnis verstorben.

Keystone-SDA, Redaktion blue News SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Schweizerin ist in philippinischer Haft gestorben.

Sie war im September am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamphetamin erwischt worden.

Die Drogen hatten einen Wert von über einer halben Million Franken. Mehr anzeigen

Eine schweizerisch-schwedische Doppelbürgerin ist auf den Philippinen im Gefängnis gestorben. Sie war am Flughafen Manila mit sechs Kilogramm Methamphetamin erwischt worden.

Bei der im September verhafteten Frau handelt es sich um eine schweizerisch-schwedische Doppelbürgerin, wie das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) am Dienstag auf Anfrage von Keystone-SDA schrieb. Es bestätigte damit einen Bericht des Newsportals nau.ch.

Die Frau sei auf eigenen Wunsch von der schwedischen Botschaft in Manila im Rahmen des konsularischen Schutzes betreut worden. Die schwedischen Behörden teilen auf Anfrage von Nau.ch mit: «Das schwedische Aussenministerium hat Kenntnis davon, dass eine aus Schweden ausgewanderte schwedische Staatsbürgerin in ihren Siebzigern am 6. Dezember auf den Philippinen verstorben ist. Die Angehörigen wurden benachrichtigt.» Aus Gründen des Daten- und Persönlichkeitsschutzes könne das EDA keine weiteren Angaben machen.

Brutale Haftbedingungen

Die geschmuggelten Drogen, die unter dem Namen Chrystal Meth bekannt sind, hatten laut nau.ch einen Wert von über einer halben Million Franken. Die Drogen seien in den Seiten ihres Koffers versteckt gewesen. Die Frau war zuvor von Abu Dhabi nach Manila geflogen, wie es weiter hiess.

Die Philippinen verfolgen eine sehr strenge Drogenpolitik. Der mutmasslichen Schmugglerin drohte eine Haftstrafe von bis zu 40 Jahren. Die Haftbedingungen in den Philippinen sind brutal und werden von Menschenrechtsorganisationen kritisiert.