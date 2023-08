Mutmassliche Vergewaltiger von Mallorca verhaftet – einer am Flughafen Basel

Serie mutmasslicher Gruppenvergewaltigungen entsetzt Mallorca Magaluf, 18.08.2023: Die Schreckensnachricht kam diesmal nicht aus dem Ballermann, sondern aus der Urlauberhochburg Magaluf: Auf Mallorca soll wieder eine sehr junge Frau von mehreren Touristen zum Sex gezwungen worden sein. Vor etwa einem Monat waren es Besucher aus Deutschland, die wegen einer mutmasslichen Gruppenvergewaltigung am Ballermann in Untersuchungshaft genommen wurden. Wenige Tage später waren es dann zwei Iren in dem vor allem bei Briten beliebten Ferienort Magaluf. Und nun fünf Franzosen und ein Schweizer, wieder in Magaluf. Diese sechs Verdächtigen, alle Anfang 20, sitzen jetzt ebenfalls in U-Haft, wie die Polizeieinheit Guardia Civil auf Anfrage bestätigte. Auf der spanischen Urlaubsinsel ist die Empörung ob der vielen Aufsehen erregenden Fälle inzwischen riesig. Eine solche Serie von mutmasslichen Gruppenvergewaltigungen hatte es auf Mallorca in der jüngeren Vergangenheit nicht gegeben. Der Fall, der das Fass für viele zum Überlaufen brachte, ereignete sich am frühen Montagmorgen. Die sechs Verdächtigen sollen das Opfer bei einer Party kennengelernt haben. Die 18-jährige Britin sei den bisherigen Erkenntnissen zufolge zunächst freiwillig aufs Hotelzimmer der Gruppe gegangen. Dort soll sie allerdings gegen ihren Willen zum Sex gezwungen worden sein. Die Tat sei von den mutmasslichen Tätern gefilmt worden. Wenig später wurden die Männer festgenommen. 22.08.2023

Zwei der acht mutmasslichen Vergewaltiger von Magaluf waren noch auf der Flucht. Nun hat die französische Polizei die beiden Männer geschnappt. Einen zwischen Schlettstadt und Strassburg, den anderen am Euroairport Basel.

Eine junge Britin soll im Badeort Magaluf auf Mallorca von acht Männern vergewaltigt worden sein.

Sechs der acht Tatverdächtigen konnten bereits vergangene Woche verhaftet werden.

Zwei weitere mutmassliche Vergewaltiger wurden am Sonntagmorgen im Elsass festgenommen.

Der zuständige Richter lehnte es ab, die Verdächtigen auf Kaution freizulassen.

Die acht Männer hatten über 20 Videos von ihrer Gewalttat an der jungen Britin gedreht. Mehr anzeigen

Zwei weitere mutmassliche Vergewaltiger von Mallorca sind im Elsass festgenommen worden. Bereits am Montag vergangener Woche hatte die Guardia Civil im Badeort Magaluf in der Bucht von Palma fünf französische und einen Schweizer Touristen festgenommen unter dem Verdacht der Gruppenvergewaltigung einer 18-jährigen Britin in einem Hotel.

Am Sonntagmorgen nahm die französische Polizei in Scherwiller, zwischen Schlettstadt und Strassburg, und am Flughafen von Basel-Mülhausen-Freiburg je einen Mann fest, wie die mallorquinische Regionalzeitung «Última hora» am Montagabend meldete. Die Männer seien zuvor geflohen und dann per Europäischen Haftbefehl gesucht worden. Sie können somit an die spanische Justiz überstellt werden.

Polizisten patrouillieren durch Magaluf auf Mallorca, eine Ferienhochburg der Briten auf der Baleareninsel. (Archivbild) Bild: Keystone/AP Photo/Joan Mateu

Zur Nationalität der Festgenommenen wurden keine Angaben gemacht, und die Gendarmerie Nationale in Frankreich war am Montagabend nicht erreichbar.

Über 20 Videos von Gewalttat gedreht

Die Gruppe aus insgesamt acht Männern hatte über 20 Videos von ihrer Gewalttat an der jungen Britin am Montag vergangener Woche gedreht. Die Ermittler hatten die Mobiltelefone der mutmasslichen Vergewaltiger untersucht und die zunächst sechs festgenommenen Verdächtigen, samt dem Schweizer, am Dienstag in Untersuchungshaft auf der Baleareninsel gesteckt.

