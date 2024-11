Eine verdächtige Person verkleidete sich in diesem Bärenkostüm. Bild: California Department of Insurance

In Kalifornien sind vier Personen unter Verdacht des Versicherungsbetrugs verhaftet worden. Sie sollen als Bären verkleidet ihre eigenen Luxusautos beschädigt haben, um Entschädigungsgelder zu kassieren.

SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Vier Personen wurden in Kalifornien festgenommen, nachdem sie verdächtigt wurden, sich als Bären verkleidet zu haben, um Versicherungsbetrug zu begehen.

Die Verdächtigen sollen ihre eigenen Luxusautos beschädigt haben, um Entschädigungen zu erhalten. Die kalifornische Versicherungsbehörde berichtete, dass ein Rolls Royce Ghost, der mehrere Hunderttausend Dollar wert ist, betroffen war.

Die Besitzer behaupteten, ein Bär sei in das Fahrzeug eingedrungen, während es in Lake Arrowhead, einem Bergort nahe Los Angeles, geparkt war. Mehr anzeigen

Vier Personen wurden in Kalifornien festgenommen, nachdem sie verdächtigt wurden, sich als Bären verkleidet zu haben, um Versicherungsbetrug zu begehen. Die Verdächtigen sollen ihre eigenen Luxusautos beschädigt haben, um Entschädigungen zu erhalten. Die kalifornische Versicherungsbehörde berichtete, dass ein Rolls Royce Ghost, der mehrere Hunderttausend Dollar wert ist, betroffen war. Die Besitzer behaupteten, ein Bär sei in das Fahrzeug eingedrungen, während es in Lake Arrowhead, einem Bergort nahe Los Angeles, geparkt war.

Die Verdächtigen reichten Fotos und Überwachungsvideos ein, die angeblich das Tier im Auto zeigten. Doch bei genauerer Untersuchung des Materials stellte sich heraus, dass es sich um eine Person in einem Bärenkostüm handelte. Dies führte dazu, dass die Versicherung Ermittler einschaltete.

Biologe bestätigt Verdacht, dass Täter keine Bären sind

Die Ermittler durchsuchten die Archive und entdeckten zwei weitere ähnliche Fälle bei anderen Versicherungen, bei denen ebenfalls Schäden durch Bären an denselben Stellen an anderen Fahrzeugen gemeldet wurden. Auch hier wurden Videos des vermeintlichen Bären eingereicht. Ein hinzugezogener Biologe bestätigte den Verdacht, dass es sich um einen Menschen im Kostüm handelte.

Nach der Durchsuchung der Wohnung der Verdächtigen fanden die Ermittler das Bärenkostüm, das in den Betrugsfällen verwendet wurde. Die vier Verdächtigen, im Alter von 26 bis 39 Jahren, wurden des Versicherungsbetrugs und der Verschwörung beschuldigt.

Den kalifornischen Versicherungsbehörden wurde die Beschädigung eines mehrere Hunderttausend Dollar teuren Rolls Royce Ghost gemeldet. (Archivbild) Bild: Keystone

Bärenangriffe auf Autos in Kalifornien nichts Neues

In Kalifornien sind Schwarzbären heimisch und es kommt gelegentlich vor, dass sie auf der Suche nach Nahrung in Fahrzeuge eindringen und erheblichen Schaden anrichten. Diese Tatsache könnte den Betrug plausibler erscheinen lassen, was die Verdächtigen möglicherweise ausnutzten.

SDA