«Mein Boss, das Monster»

Vor 13 Jahren findet die Polizei auf Long Island mehr oder weniger zufällig die Überreste von insgesamt elf Leichen. Lange Zeit gibt es kaum Bewegung in dem Fall. Dann geht es auf einmal sehr schnell.

Vor mehr als zehn Jahren sorgten Funde von Leichenteilen auf der New Yorker Insel Long Island für Angst und Schrecken.

Nun wurde ein Mann gefasst, dem wenigsten vier Morde vorgeworfen werden

Der 59-jährige Architekt Rex Heuermann wird der Taten verdächtigt.

Indizien lieferte DNA-Material an Plastikflaschen und Pizza-Resten. Mehr anzeigen

Decknamen, Wegwerfhandys, DNA-Spuren auf einer Pizza – die Anklageschrift gegen den New Yorker Architekten Rex Heuermann macht den Fall schon vor Prozessbeginn zum Medienspektakel. Mit dem 32-seitigen Dokument bringt die Staatsanwaltschaft von Suffolk County im US-Bundesstaat New York einen mutmasslichen Serienmörder vor Gericht: Der 59-Jährige aus Long Island soll zwischen 2007 und 2010 mindestens drei Frauen ermordet haben.

In einem vierten Mordfall gilt er ebenfalls als Hauptverdächtiger, mangels Telefondaten ist aber keine Anklage erhoben worden. Heuermann plädiert zu allen Vorwürfen auf «nicht schuldig». Wegen der Schwere der Vorwürfe lehnte der Vorsitzende Richter eine Kaution ab – bis zum Prozessbeginn sitzt Heuermann deshalb in Haft.

In der Anklageschrift legen die Ermittler detailliert Heuermanns mutmassliches Vorgehen dar. Demnach habe er über Wegwerfhandys Treffen mit den Frauen arrangiert, die als Sexarbeiterinnen tätig waren. Mobilfunkdaten zeichnen beispielsweise nach, wie sich sein Handy erst alleine in die Gegend seines Büros in Manhattan und dann gemeinsam mit dem eines Opfers wieder in Richtung Long Island bewegte.

Anfragen zu Sexarbeiterinnen, Folter und Kinderpornografie

Eine Auflistung seiner Internet-Suchen öffnet derweil mutmasslich ein Fenster in Heuermanns Gedankenwelt – unter Decknamen habe er «Tausende Anfragen zu Sexarbeiterinnen, sadistischer Folter und Kinderpornografie» gestellt. Wiederholt recherchierte er ausserdem den Ermittlungsstand der Polizei.

Finale Indizien lieferte schliesslich die DNA an weggeworfenen Plastikflaschen und Pizza-Resten. Anhand dieser Spuren konnten die Ermittler den Verdächtigen mit Beweismitteln an den ermordeten Frauen verknüpfen.

Seine Ehefrau war zum Zeitpunkt der Taten jeweils verreist. Nach Heuermanns Festnahme am 13. Juli entdeckten Ermittler im gemeinsamen Zuhause – einem verwahrlost anmutenden Einfamilienhaus in der Kleinstadt Massapequa – einen begehbaren Tresor mit einem regelrechten Waffenarsenal.

Gefunden wurden Überreste von elf Personen

Es ist ein Meilenstein in lange brachliegenden Ermittlungen, die vor 13 Jahren an der Südküste Long Islands begannen. Etwa eine Stunde Autofahrt von Manhattan entfernt reihen sich kleine Gemeinden an einer langen Landstrasse aneinander. Wohlhabende New Yorker entfliehen hier gerne dem heissen Grossstadtsommer; Restaurants mit Meerblick servieren frische Austern und Frittiertes.

In dieser vermeintlichen Idylle wählten in den frühen Morgenstunden des 1. Mai 2010 mehrere Bewohner des Örtchens Oak Beach den Notruf: Eine junge Frau klopfe offenbar ziellos an Türen. Davor hatte sie selbst die 911 angerufen. «I need help» (Ich brauche Hilfe), hört man sie auf der veröffentlichten Aufzeichnung sagen. Kurze Zeit später war sie verschwunden.

Die Polizei veröffentlichte eine Karte mit den Fundstellen von einigen der Opfer. Suffolk County Police

Der Vorfall löste eine grossangelegte Suche aus, in deren Zuge bis Dezember 2011 die Überreste von insgesamt elf Leichen gefunden wurden, sechs davon am Gilgo Beach. Sieben Frauen im Alter zwischen 22 und 27 Jahren wurden identifiziert, darunter die seit Mai 2010 Vermisste. In ihrem Fall geht die Polizei von einem Unfall aus – ihre Angehörigen glauben das nicht.

Entscheidende Spur wurde lange liegengelassen

Bei den unidentifizierten Toten handelt es sich um einen Mann, ein Kleinkind und zwei weitere Frauen. Während unklar ist, inwiefern die Fälle zusammenhängen, gab es laut Ermittlern bei vier der weiblichen Opfer klare Gemeinsamkeiten. Um diese «Gilgo Four» dreht sich die Anklage gegen Heuermann.

Nach den Funden gingen die Untersuchungen lange nur stockend voran. Angehörige vermuteten fehlendes Interesse vonseiten der Behörden, weil es sich bei den Opfern um Sexarbeiterinnen handelte. Menschen in dieser Berufsgruppe sind einem hohen Gewaltrisiko ausgesetzt – im Kontakt mit Freiern und Zuhältern, aber auch mit der Polizei. Weil Sexarbeit in den USA weitgehend illegal ist, sind Betroffene häufig selbst das Ziel von Strafverfolgung.

Um 2016 herum kamen dann mehrere der an den Ermittlungen Beteiligten im Zuge eines Korruptionsskandals ins Gefängnis – und Spekulationen, ob die Morde nicht längst hätten aufgeklärt sein können, wurden lauter. Ein Schlüsseldetail befeuert diese Annahme: So erwähnte ein Zeuge bereits 2010 ein auf Heuermann zugelassenes Auto. Dieser ausschlaggebenden Spur wurde aber erst 2022 nachgegangen.

Mutmasslicher Täter war mit Baldwin-Bruder in der Klasse

Der Fall stösst in den USA auf grosses mediales Interesse – in Sachen «True Crime» ist die amerikanische Entertainment-Maschine besonders gut geölt. Nahezu täglich kommen neue Details über die Opfer und den mutmasslichen Täter an die Öffentlichkeit. In den sozialen Medien und diversen Podcasts kommentieren Hobby-Kriminologen das Geschehen.

Auch entfernt Beteiligten winkt kurzweilige Aufmerksamkeit: «Mein Boss, das Monster» heisst das Essay einer ehemaligen Mitarbeiterin Heuermanns im New York Magazine. «Rex Heuermann war mein Klassenkamerad», trägt Alec Baldwins Bruder Billy auf Twitter bei.

Woke up this morning to learn that the Gilgo Beach serial killer suspect was my high school classmate Rex Heuermann.



Berner High School

Massapequa, New York

Class of 1981



Married, two kids, architect.

“Average guy… quiet, family man.”

Mind-boggling… Massapequa is in shock.… pic.twitter.com/Tms0IWVazN — Billy Baldwin (@BillyBaldwin) July 14, 2023

Während Fernsehkameras und die Augen von Schaulustigen auf das Einfamilienhaus in Massapequa gerichtet sind, ist die oft eindimensionale Charakterisierung der Opfer für manche Angehörige schwer zu ertragen. «Ich mag nicht, wie sie über sie sprechen», sagte die Schwester einer der ermordeten Frauen einmal gegenüber der «New York Times». Sie sei auch eine Mutter gewesen, ein Freigeist, künstlerisch und mutig. «Für ihre Tochter und mich bedeutete sie die Welt.»

dpa/uri