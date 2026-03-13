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Neue Details enthüllt Kerzers-Täter verschanzte sich 2019 in einem SRF-Gebäude

SDA

13.3.2026 - 18:23

Der mutmassliche Täter des Postauto-Brandes von Kerzers FR soll schon 2019 auffällig geworden sein.
Der mutmassliche Täter des Postauto-Brandes von Kerzers FR soll schon 2019 auffällig geworden sein.
sda (Archivbild)

Ein Medienbericht enthüllt weitere Details zum mutmasslichen Täter von Kerzers. Dieser soll sich 2019 in einem SRF-Gebäude verschanzt und gedroht haben, sich etwas anzutun.

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Keystone-SDA, Redaktion blue News

13.03.2026, 18:23

13.03.2026, 18:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Medienbericht enthüllt neue erschreckende Details über den Postauto-Täter von Kerzers.
  • Dieser soll sich 2019 in einem SRF-Gebäude verschanzt und gedroht haben, sich etwas anzutun.
  • Bei dem Vorfall ist niemand zu Schaden gekommen. Die Polizei konnte den Mann überwältigen.
Mehr anzeigen

Nachdem sich am Dienstagabend in Kerzers im Kanton Freiburg ein Mann in einem Postauto selbst angezündet hat, werden die Umrisse des mutmasslichen Täters etwas klarer. Wie «Blick» am Freitagabend berichtete, hatte sich der Mann 2020 bei der Redaktion gemeldet und einen Vorfall aus dem Jahr 2019 geschildert.

In einer E-Mail soll der Mann berichtet haben, dass er sich im August 2019 in einem Gebäude des Schweizer Fernsehens SRF in Bern verschanzt habe». Laut «Blick» soll der Mann in das Postgebäude des SRF-Gebäudes eingedrungen sein und damit gedroht haben, sich etwas anzutun. Die Polizei habe ihn überwältigen können. Niemand sei zu Schaden gekommen.

Die Berner Kantonspolizei konnte die Informationen am Freitagabend auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Der Mann sei bei der Berner Kantonspolizei nur wegen Betäubungsmittelmissbrauchs und keiner anderen Straftaten verzeichnet.

Ticker zum Postauto-Brand. Busfahrer ehren verstorbenen Kollegen mit rührender Geste

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Keine Straftat

«Beim erwähnten Fall handelte es sich gemäss ersten Einschätzungen nicht um eine Straftat», schreibt die Polizei. So verfüge sie über keine Datengrundlage mehr, womit die Angaben bestätigt oder dementiert werden könnten. «Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Einträge in unseren Systemen ohne Straftat nach spätestens 5 Jahren zu löschen», so die Polizei.

Die Berner Tamedia-Blätter hatten am Donnerstag berichtet, dass der mutmassliche Täter, ein 65-jähriger Schweizer, allein in einem Camper bei einem Bauernhof im Seeland gelebt habe. Er hätte den Platz Ende März verlassen müssen.

Neue Details bekannt. Täter von Kerzers FR lebte isoliert im Wohnmobil

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Die Freiburger Behörden hatten den mutmasslichen Täter am Mittwoch als sozial isoliert und psychisch instabil beschrieben. Am Dienstag war er aus einem Spital im Kanton Bern verschwunden. Dort war er auf eigenen Wunsch aufgrund körperlicher Beschwerden.

Am Dienstagabend übergoss sich der Mann in einem Postauto in Kerzers mit Benzin und zündete sich an. Der Bus fing rasch Feuer. Fünf weitere Personen kamen ums Leben und fünf wurden zum Teil schwer verletzt.

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