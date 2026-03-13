Kerzers-Täter verschanzte sich 2019 in einem SRF-Gebäude

Nachdem sich am Dienstagabend in Kerzers im Kanton Freiburg ein Mann in einem Postauto selbst angezündet hat, werden die Umrisse des mutmasslichen Täters etwas klarer. Wie «Blick» am Freitagabend berichtete, hatte sich der Mann 2020 bei der Redaktion gemeldet und einen Vorfall aus dem Jahr 2019 geschildert.
In einer E-Mail soll der Mann berichtet haben, dass er sich im August 2019 in einem Gebäude des Schweizer Fernsehens SRF in Bern verschanzt habe». Laut «Blick» soll der Mann in das Postgebäude des SRF-Gebäudes eingedrungen sein und damit gedroht haben, sich etwas anzutun. Die Polizei habe ihn überwältigen können. Niemand sei zu Schaden gekommen.
Die Berner Kantonspolizei konnte die Informationen am Freitagabend auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Der Mann sei bei der Berner Kantonspolizei nur wegen Betäubungsmittelmissbrauchs und keiner anderen Straftaten verzeichnet.
«Beim erwähnten Fall handelte es sich gemäss ersten Einschätzungen nicht um eine Straftat», schreibt die Polizei. So verfüge sie über keine Datengrundlage mehr, womit die Angaben bestätigt oder dementiert werden könnten. «Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, Einträge in unseren Systemen ohne Straftat nach spätestens 5 Jahren zu löschen», so die Polizei.
Die Freiburger Behörden hatten den mutmasslichen Täter am Mittwoch als sozial isoliert und psychisch instabil beschrieben. Am Dienstag war er aus einem Spital im Kanton Bern verschwunden. Dort war er auf eigenen Wunsch aufgrund körperlicher Beschwerden.
Am Dienstagabend übergoss sich der Mann in einem Postauto in Kerzers mit Benzin und zündete sich an. Der Bus fing rasch Feuer. Fünf weitere Personen kamen ums Leben und fünf wurden zum Teil schwer verletzt.