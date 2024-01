Flug von den Seychellen in die Schweiz: Mutter und Tochter haben die Economy Class für sich alleine

Kimmy Chedel (29) und ihre Tochter Zoe Doyle (25) fliegen über Weihnachten von den Seychellen in die Schweiz mit Zwischenhalt in Dubai. Dabei ist ausser ihnen niemand in der Economy Class.

10.01.2024