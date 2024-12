«Wie eine Drohne auf Steroiden» – Rätsel um Sichtungen in den USA Ein Augenzeuge aus dem US-Bundesstaat New Jersey sagt, er habe jüngst ein Objekt «von der Grösse eines Schulbusses» am Himmel gesehen. Auch andere aus der Region meldeten verstärkt Aktivitäten über ihren Köpfen und Dächern. Das Weisse Haus, das FBI 14.12.2024

Nach mehreren Drohnensichtungen im US-Bundesstaat New Jersey und anderen Staaten an der Ostküste fordern mehrere Regierungsvertreter Massnahmen, die den mysteriösen Flügen ein Ende setzen sollen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In den USA sorgen Sichtungen mysteriöser Flugobjekte noch immer für Aufregung in der Bevölkerung.

Nach mehreren Drohnensichtungen im Bundesstaat New Jersey und anderen Staaten an der Ostküste fordern nun mehrere Regierungsvertreter Massnahmen, die den mysteriösen Flügen ein Ende setzen sollen. Mehr anzeigen

Der scheidende demokratische Senatsmehrheitsführer Chuck Schumer forderte am Sonntag das US-Innenministerium auf, eine bessere Technologie einzusetzen, um die Drohnen und ihre Betreiber zu identifizieren. «Die New Yorker haben erhebliche Fragen dazu», sagte Schumer. «Wir werden die Antworten für sie finden.»

Schumer forderte, dass die Bundesregierung eine kürzlich freigegebene Radiowellentechnologie bei ihren Ermittlungen zum Einsatz bringen soll. Dabei kann den Angaben zufolge ein Funkwellendetektor an einer Drohne angebracht werden, der feststellt, ob es sich bei einem anderen Flugobjekt tatsächlich um eine Drohne handelt, seine elektronische Registrierung ausliest und es zu seinem Landeplatz zurückverfolgt. Schumer sagte, die Behörden seien allerdings nicht befugt, Drohnen zu verfolgen.

Am Sonntag teilte die New Yorker Gouverneurin Kathy Hochul mit, dass Bundesbeamte ein Drohnenerkennungssystem in den Bundesstaat schicken würden, das bei den Ermittlungen zum Einsatz kommen soll. Weitere Details gab die Gouverneurin zunächst nicht bekannt.

Keine deutlichen Antworten der Regierung

Die Regierung lieferte der Bevölkerung am Sonntagmorgen ebenfalls keine deutlichen Antworten. «Es steht ausser Frage, dass die Leute Drohnen sehen», sagte der US-Heimatschutzminister Alejandro Mayorkas in einem Interview mit dem TV-Sender ABC. «Aber ich möchte der amerikanischen Öffentlichkeit versichern, dass wir an der Sache dran sind.» Mayorkas betonte erneut, dass es bei den Sichtungen im Nordosten der USA bisher keine Hinweise auf eine «ausländischen Beteiligung» gebe.

In einem Videostandbild scheinen mehrere Drohnen am Nachthimmel über Randolph im US-Bundesstaat New Jersey zu fliegen. (4. Dezember 2024) Bild: Keystone/MartyA45_ /TMX via AP

Man habe weiteres Personal und Technologie mobilisiert, um die Polizei in New Jersey zu unterstützen, sagte er weiter. Bei einigen der gemeldeten Sichtungen handele es sich in der Tat um Drohnen. Bei anderen handele es sich aber um bemannte Flugzeuge, die häufig mit Drohnen verwechselt würden.

«Viele von uns sind im Moment ziemlich frustriert», sagte Jim Himes, der führende Demokrat im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, in der Sendung «Fox News Sunday». «<Wir wissen es nicht> ist keine gute Antwort», sagte er.