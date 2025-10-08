  1. Privatkunden
Verheerende Brände in Los Angeles Neun Monate nach tödlichem Palisades-Feuer – Polizei nimmt Uber-Fahrer fest

dpa/Helene Laube

9.10.2025 - 05:53

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery
Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Zerstörte Häuser so weit das Auge reicht: Pacific Palisades nach dem Palisades Fire. (27. Januar 2025)

Zerstörte Häuser so weit das Auge reicht: Pacific Palisades nach dem Palisades Fire. (27. Januar 2025)

Bild: Keystone/AP Photo/Jae C. Hong

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen an.

Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen an.

Bild: Ethan Swope/AP/dpa

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Zahlreiche Bewohner versuchten, betroffene Gebiete zu verlassen.

Zahlreiche Bewohner versuchten, betroffene Gebiete zu verlassen.

Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Das Palisades-Feuer verbrennt ein Wohnhaus im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles. Foto: Ethan Swope/FR171736 AP/dpa

Das Palisades-Feuer verbrennt ein Wohnhaus im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles. Foto: Ethan Swope/FR171736 AP/dpa

Bild: sda

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Feuerwehrleute löschen ein brennendes Gebäude in der Lake Avenue in der Innenstadt von Altadena. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa

Feuerwehrleute löschen ein brennendes Gebäude in der Lake Avenue in der Innenstadt von Altadena. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa

Bild: sda

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Ein Hubschrauber wirft Wasser auf das Thompson-Feuer

Ein Hubschrauber wirft Wasser auf das Thompson-Feuer

Bild: dpa

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Eine Frau läuft an einer Strasse während das Thompson-Feuer brennt

Eine Frau läuft an einer Strasse während das Thompson-Feuer brennt

Bild: dpa

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Brennende Fahrzeuge während des Thompson-Feuers

Brennende Fahrzeuge während des Thompson-Feuers

Bild: dpa

Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery. Einsatzkräfte bekämpfen die Waldbrände auch aus der Luft.

Einsatzkräfte bekämpfen die Waldbrände auch aus der Luft.

Bild: dpa

Neun Monate nach den verheerenden Bränden im Raum Los Angeles ist ein 29-jähriger Mann festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm Brandstiftung vor. Er soll das Palisades-Feuer verursacht haben.

Keystone-SDA, dpa/Helene Laube

09.10.2025, 05:53

09.10.2025, 06:17

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neun Monate nach dem verheerenden Feuer bei Los Angeles haben die Behörden einen mutmasslichen Brandstifter festgenommen.
  • Bei dem Feuer in Pacific Palisades waren zwölf Menschen ums Leben gekommen und Tausende Häuser zerstört worden.
  • Der Tatverdächtige soll in Frankreich aufgewachsen sein und zum Zeitpunkt der Brände rund um Los Angeles in Pacific Palisades gelebt haben.
Mehr anzeigen

Gut neun Monate nach Ausbruch der wochenlang wütenden Feuer im Grossraum der US-Westküstenmetropole Los Angeles ist ein Mann wegen des Vorwurfs der Brandstiftung festgenommen worden. Der 29-Jährige soll am vergangenen Neujahrstag einen Brand verursacht haben, der wenige Tage später zu dem verheerenden Palisades-Feuer wurde, wie der oberste Bundesstaatsanwalt in Südkalifornien, Bill Essayli, mitteilte.

Das Feuer in Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles sei am Neujahrstag zunächst von der Feuerwehr gelöscht worden, doch es schwelte unterirdisch weiter und habe sich am 7. Januar bei heftigen Winden ausgebreitet, teilten die Ermittler mit.

Auf einem Bild eines US-Bundesgerichts sind die Ursprünge der Palisades- und Lachman-Brände bei Los Angeles zu sehen. 
Auf einem Bild eines US-Bundesgerichts sind die Ursprünge der Palisades- und Lachman-Brände bei Los Angeles zu sehen. 
Bild: United States District Court for the Central District of California

Dem mittlerweile im US-Staat Florida lebenden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, das Feuer in dem luxuriösen Stadtteil über dem Pazifik absichtlich gelegt zu haben. Auf elektronischen Geräten des Mannes sei unter anderem ein mit ChatGPT erstelltes Bild von einer brennenden Stadt gefunden worden. Die Ermittler verwiesen auch auf Videos von Überwachungskameras, Zeugenaussagen und auf andere mögliche Beweismittel.

Verschwörungstheorien. Lügner und Hetzer giessen mit Fake News Öl in die Feuer von Los Angeles

VerschwörungstheorienLügner und Hetzer giessen mit Fake News Öl in die Feuer von Los Angeles

Feuerwehr war wochenlang im Einsatz

Der Tatverdächtige wuchs in Frankreich auf und lebte zum Zeitpunkt der Brände rund um Los Angeles in Pacific Palisades, berichtet das Hollywood-Branchenportal The Wrap. Später zog er nach Florida.

Die Verwüstung durch das Palisades Fire ist in einer Luftaufnahme des Stadtteils Pacific Palisades zu sehen. (Archivbild)
Die Verwüstung durch das Palisades Fire ist in einer Luftaufnahme des Stadtteils Pacific Palisades zu sehen. (Archivbild)
Bild: Keystone/AP/Jae C. Hong

Zwei schwere Grossbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das sogenannte Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten zu Beginn des Jahres mehr als 16'000 Gebäude zerstört. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Grosseinsatz, um die Brände einzudämmen. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben.

Feuergefahr im Raum Los Angeles noch nicht gebannt

Feuergefahr im Raum Los Angeles noch nicht gebannt

STORY: Im Grossraum Los Angeles geht der Kampf gegen die verheerenden Brände weiter. Am Montag war in Ventura County ein neues Feuer ausgebrochen, das sich nach Angaben der Feuerwehr schnell ausbreitete. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Trotz der schwierigen Wetterlage vermeldeten die Einsatzkräfte Erfolge bei der Brandbekämpfung. So seien das «Palisades Fire» und das «Eaton Fire» westlich und nordöstlich von Los Angeles zum Teil eingedämmt worden, hiess es. Trotz der unermüdlichen Arbeit der Feuerwehr und der inzwischen etwa 17.000 Helfer liegen mehr als 12.000 Gebäude in Schutt und Asche. Nach offiziellen Angaben sind bisher mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Fast 90.000 Menschen können wegen der Feuergefahr noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren. Unermüdlich suchen die Einsatzkräfte nach möglichen weiteren Todesopfern. O-Ton Robert Foxworthy, Sprecher der Feuerwehr: «Die Such- und Rettungsmannschaften bewegen sich strategisch durch das Gebiet. Jedes einzelne betroffene Gebäude innerhalb des Brandgebiets wird durchsucht. Die Einsatzkräfte bewegen sich also methodisch durch das Gebiet, suchen nach Gefahren und möglicherweise nach Opfern, die es nicht aus dem Feuer geschafft haben. Und das werden sie so lange tun, bis sie das gesamte Brandgebiet abgesucht haben.» Die Trümmer in den verwüsteten Strassenzügen wegzuräumen könnte nach Schätzung des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, sechs bis neun Monate dauern. Nach Einschätzung von Experten entwicklen sich die Waldbrände im Raum Los Angeles zur teuersten Klimakatastrophe in der Geschichte der USA. Die wirtschaftlichen Schäden werden auf rund 250 Milliarden Dollar geschätzt.

16.01.2025

