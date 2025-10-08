Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery Zerstörte Häuser so weit das Auge reicht: Pacific Palisades nach dem Palisades Fire. (27. Januar 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Jae C. Hong Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen an. Bild: Ethan Swope/AP/dpa Zahlreiche Bewohner versuchten, betroffene Gebiete zu verlassen. Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa Das Palisades-Feuer verbrennt ein Wohnhaus im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles. Foto: Ethan Swope/FR171736 AP/dpa Bild: sda Feuerwehrleute löschen ein brennendes Gebäude in der Lake Avenue in der Innenstadt von Altadena. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa Bild: sda Ein Hubschrauber wirft Wasser auf das Thompson-Feuer Bild: dpa Eine Frau läuft an einer Strasse während das Thompson-Feuer brennt Bild: dpa Brennende Fahrzeuge während des Thompson-Feuers Bild: dpa Einsatzkräfte bekämpfen die Waldbrände auch aus der Luft. Bild: dpa Waldbrände in Kalifornien: Tausende evakuiert - Gallery Zerstörte Häuser so weit das Auge reicht: Pacific Palisades nach dem Palisades Fire. (27. Januar 2025) Bild: Keystone/AP Photo/Jae C. Hong Tausende Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen an. Bild: Ethan Swope/AP/dpa Zahlreiche Bewohner versuchten, betroffene Gebiete zu verlassen. Bild: Damian Dovarganes/AP/dpa Das Palisades-Feuer verbrennt ein Wohnhaus im Stadtteil Pacific Palisades von Los Angeles. Foto: Ethan Swope/FR171736 AP/dpa Bild: sda Feuerwehrleute löschen ein brennendes Gebäude in der Lake Avenue in der Innenstadt von Altadena. Foto: Chris Pizzello/AP/dpa Bild: sda Ein Hubschrauber wirft Wasser auf das Thompson-Feuer Bild: dpa Eine Frau läuft an einer Strasse während das Thompson-Feuer brennt Bild: dpa Brennende Fahrzeuge während des Thompson-Feuers Bild: dpa Einsatzkräfte bekämpfen die Waldbrände auch aus der Luft. Bild: dpa

Neun Monate nach den verheerenden Bränden im Raum Los Angeles ist ein 29-jähriger Mann festgenommen worden. Die Behörden werfen ihm Brandstiftung vor. Er soll das Palisades-Feuer verursacht haben.

Keystone-SDA, dpa/Helene Laube SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Neun Monate nach dem verheerenden Feuer bei Los Angeles haben die Behörden einen mutmasslichen Brandstifter festgenommen.

Bei dem Feuer in Pacific Palisades waren zwölf Menschen ums Leben gekommen und Tausende Häuser zerstört worden.

Der Tatverdächtige soll in Frankreich aufgewachsen sein und zum Zeitpunkt der Brände rund um Los Angeles in Pacific Palisades gelebt haben. Mehr anzeigen

Gut neun Monate nach Ausbruch der wochenlang wütenden Feuer im Grossraum der US-Westküstenmetropole Los Angeles ist ein Mann wegen des Vorwurfs der Brandstiftung festgenommen worden. Der 29-Jährige soll am vergangenen Neujahrstag einen Brand verursacht haben, der wenige Tage später zu dem verheerenden Palisades-Feuer wurde, wie der oberste Bundesstaatsanwalt in Südkalifornien, Bill Essayli, mitteilte.

Das Feuer in Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles sei am Neujahrstag zunächst von der Feuerwehr gelöscht worden, doch es schwelte unterirdisch weiter und habe sich am 7. Januar bei heftigen Winden ausgebreitet, teilten die Ermittler mit.

Auf einem Bild eines US-Bundesgerichts sind die Ursprünge der Palisades- und Lachman-Brände bei Los Angeles zu sehen. Bild: United States District Court for the Central District of California

Dem mittlerweile im US-Staat Florida lebenden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, das Feuer in dem luxuriösen Stadtteil über dem Pazifik absichtlich gelegt zu haben. Auf elektronischen Geräten des Mannes sei unter anderem ein mit ChatGPT erstelltes Bild von einer brennenden Stadt gefunden worden. Die Ermittler verwiesen auch auf Videos von Überwachungskameras, Zeugenaussagen und auf andere mögliche Beweismittel.

Feuerwehr war wochenlang im Einsatz

Der Tatverdächtige wuchs in Frankreich auf und lebte zum Zeitpunkt der Brände rund um Los Angeles in Pacific Palisades, berichtet das Hollywood-Branchenportal The Wrap. Später zog er nach Florida.

Die Verwüstung durch das Palisades Fire ist in einer Luftaufnahme des Stadtteils Pacific Palisades zu sehen. (Archivbild) Bild: Keystone/AP/Jae C. Hong

Zwei schwere Grossbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das sogenannte Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten zu Beginn des Jahres mehr als 16'000 Gebäude zerstört. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Grosseinsatz, um die Brände einzudämmen. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben.