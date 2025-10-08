Gut neun Monate nach Ausbruch der wochenlang wütenden Feuer im Grossraum der US-Westküstenmetropole Los Angeles ist ein Mann wegen des Vorwurfs der Brandstiftung festgenommen worden. Der 29-Jährige soll am vergangenen Neujahrstag einen Brand verursacht haben, der wenige Tage später zu dem verheerenden Palisades-Feuer wurde, wie der oberste Bundesstaatsanwalt in Südkalifornien, Bill Essayli, mitteilte.
Das Feuer in Pacific Palisades am Westrand von Los Angeles sei am Neujahrstag zunächst von der Feuerwehr gelöscht worden, doch es schwelte unterirdisch weiter und habe sich am 7. Januar bei heftigen Winden ausgebreitet, teilten die Ermittler mit.
Dem mittlerweile im US-Staat Florida lebenden Tatverdächtigen wird vorgeworfen, das Feuer in dem luxuriösen Stadtteil über dem Pazifik absichtlich gelegt zu haben. Auf elektronischen Geräten des Mannes sei unter anderem ein mit ChatGPT erstelltes Bild von einer brennenden Stadt gefunden worden. Die Ermittler verwiesen auch auf Videos von Überwachungskameras, Zeugenaussagen und auf andere mögliche Beweismittel.
Der Tatverdächtige wuchs in Frankreich auf und lebte zum Zeitpunkt der Brände rund um Los Angeles in Pacific Palisades, berichtet das Hollywood-Branchenportal The Wrap. Später zog er nach Florida.
Zwei schwere Grossbrände, das Palisades-Feuer am Westrand von Los Angeles und das sogenannte Eaton-Feuer nahe Pasadena und Altadena, hatten zu Beginn des Jahres mehr als 16'000 Gebäude zerstört. Die Feuerwehr war damals wochenlang im Grosseinsatz, um die Brände einzudämmen. Mindestens 31 Menschen kamen ums Leben.
Feuergefahr im Raum Los Angeles noch nicht gebannt
STORY: Im Grossraum Los Angeles geht der Kampf gegen die verheerenden Brände weiter. Am Montag war in Ventura County ein neues Feuer ausgebrochen, das sich nach Angaben der Feuerwehr schnell ausbreitete. Starke Winde erschwerten die Löscharbeiten. Trotz der schwierigen Wetterlage vermeldeten die Einsatzkräfte Erfolge bei der Brandbekämpfung. So seien das «Palisades Fire» und das «Eaton Fire» westlich und nordöstlich von Los Angeles zum Teil eingedämmt worden, hiess es. Trotz der unermüdlichen Arbeit der Feuerwehr und der inzwischen etwa 17.000 Helfer liegen mehr als 12.000 Gebäude in Schutt und Asche. Nach offiziellen Angaben sind bisher mindestens 25 Menschen ums Leben gekommen. Fast 90.000 Menschen können wegen der Feuergefahr noch immer nicht in ihre Häuser zurückkehren. Unermüdlich suchen die Einsatzkräfte nach möglichen weiteren Todesopfern. O-Ton Robert Foxworthy, Sprecher der Feuerwehr: «Die Such- und Rettungsmannschaften bewegen sich strategisch durch das Gebiet. Jedes einzelne betroffene Gebäude innerhalb des Brandgebiets wird durchsucht. Die Einsatzkräfte bewegen sich also methodisch durch das Gebiet, suchen nach Gefahren und möglicherweise nach Opfern, die es nicht aus dem Feuer geschafft haben. Und das werden sie so lange tun, bis sie das gesamte Brandgebiet abgesucht haben.» Die Trümmer in den verwüsteten Strassenzügen wegzuräumen könnte nach Schätzung des Gouverneurs von Kalifornien, Gavin Newsom, sechs bis neun Monate dauern. Nach Einschätzung von Experten entwicklen sich die Waldbrände im Raum Los Angeles zur teuersten Klimakatastrophe in der Geschichte der USA. Die wirtschaftlichen Schäden werden auf rund 250 Milliarden Dollar geschätzt.