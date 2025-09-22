Cyberangriff auf Flughäfen in Europa – auch Berlin betroffen Berlin, 20.09.25: Cyberangriff auf Flughäfen in Europa: Ein Dienstleister für Systeme zur Passagierabfertigung ist am Freitagabend angegriffen worden. Dadurch kommt es zu Verspätungen am Berliner Flughafen BER und an weiteren europäischen Flughäfen. Der deutsche Hauptstadtairport habe nach eigenen Angaben die Verbindungen zu den Systemen nach dem Angriff gekappt – Passagiere müssen nun seit Samstagmorgen mit längeren Wartezeiten beim Check-in und Boarding rechnen. Die Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Hannover, Dresden, Leipzig/Halle, Düsseldorf, Bremen und Köln berichten, nicht betroffen zu sein. Neben dem BER kommt es an den Flughäfen in Brüssel und London-Heathrow zu Einschränkungen durch den Angriff. 22.09.2025

Nach dem Cyberangriff bekommen Passagiere die Auswirkungen auch am Montag noch zu spüren. Vor allem am Berliner Flughafen ist wegen eines grossen Sport-Events am Vortag mit langen Warteschlangen zu rechnen.

DPA dpa

Wegen der anhaltenden Folgen des Cyberangriffs und der Rückflüge tausender Marathonläufer rechnet der Berliner Flughafen (BER) am Montag erneut mit längeren Verspätungen und weiteren Problemen. Mit 95'000 Passagieren würden viel mehr Menschen erwartet als an einem normalen Montag mit 75'00 bis 85'000, sagte ein Sprecher der dpa.

Auch in den ebenfalls betroffenen Flughäfen in Dublin, Brüssel und London bekommen Passagiere die Auswirkungen des Cyberangriffs noch Tage später zu spüren. Der Flughafen Brüssel etwa hat die Fluggesellschaften nach eigenen Angaben gebeten, die Hälfte der am Montag geplanten Abflüge zu streichen. Gäste sind gebeten, zwei bis drei Stunden vor Abflug zum Flughafen zu kommen.

Probleme auch in Dublin und London

In London Heathrow hatten die Flughafenmitarbeiter noch am Sonntag alle Hände voll zu tun, um zu einem normalen Flugbetrieb zurückkehren zu können. Noch am Nachmittag wies der Airport Passagiere auf seiner Website darauf hin, dass die Arbeiten zur Behebung des Störfalls beim Check-in anhielten. Der Grossteil der Flüge könne aber wieder nach Plan stattfinden.

Work continues to resolve and recover from the outage of a Collins Aerospace airline system that impacted check-in. We apologise to those who have faced delays, but by working together with airlines, the vast majority of flights have continued to operate.



We encourage… pic.twitter.com/S40IbNveqK — Heathrow Airport (@HeathrowAirport) September 21, 2025

Der ebenfalls betroffene Flughafen der irischen Hauptstadt Dublin teilte am Sonntag mit, weiter an der Bewältigung der durch die technische Störung hervorgerufenen Probleme zu arbeiten. Bis in die Mittagsstunden hinein seien 13 Flüge gestrichen worden.

(1/2) Terminal 2 at Dublin Airport has been evacuated this morning as a safety precaution. Passenger and staff safety is our top priority. Anyone at the airport should follow staff to assembly points. Flight operations may be temporarily impacted. pic.twitter.com/nuMoc7OeCZ — Dublin Airport (@DublinAirport) September 20, 2025

Der BER bat Fluggäste, online einzuchecken und ihr Gepäck nach Möglichkeit selbständig an den Automaten aufzugeben.

Schlangen am London Heathrow Airport nach dem Cyberangriff. (20. September 2025) Bidl: Keystone/Maja Smiejkowska/PA via AP

IT-Dienstleister angegriffen

Der IT-Dienstleister Collins Aerospace war am Freitagabend zur Zielscheibe eines Cyberangriffs geworden, wie er der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Das Unternehmen hatte am Samstag mitgeteilt, es arbeite an einer Lösung für seine Kunden. Am frühen Montagmorgen erklärte das Unternehmen auf dpa-Anfrage, man befinde sich in den letzten Zügen der nötigen Updates, die das System wieder voll funktionsfähig machten.

Leere Check-In-Schalter am Samstag in einem Terminal am Berliner Flughafen BER nach einem Cyberangriff auf eine Firma für Check-in und Boarding. Bild: Keystone/dpa/Carsten Koall

Die Hintergründe des Cyberangriffs sind weiterhin unklar. Wegen der Attacke meldeten die Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow Probleme bei der Passagierabfertigung, wie die Flugsicherungs-Dachorganisation Eurocontrol mitteilte. Die anderen grossen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen.