  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Lange Schlangen Nach Cyberangriff weiterhin Verspätungen und Ausfälle an europäischen Flughäfen

dpa

22.9.2025 - 06:07

Cyberangriff auf Flughäfen in Europa – auch Berlin betroffen

Cyberangriff auf Flughäfen in Europa – auch Berlin betroffen

Berlin, 20.09.25: Cyberangriff auf Flughäfen in Europa: Ein Dienstleister für Systeme zur Passagierabfertigung ist am Freitagabend angegriffen worden. Dadurch kommt es zu Verspätungen am Berliner Flughafen BER und an weiteren europäischen Flughäfen. Der deutsche Hauptstadtairport habe nach eigenen Angaben die Verbindungen zu den Systemen nach dem Angriff gekappt – Passagiere müssen nun seit Samstagmorgen mit längeren Wartezeiten beim Check-in und Boarding rechnen. Die Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Hannover, Dresden, Leipzig/Halle, Düsseldorf, Bremen und Köln berichten, nicht betroffen zu sein. Neben dem BER kommt es an den Flughäfen in Brüssel und London-Heathrow zu Einschränkungen durch den Angriff.

22.09.2025

Nach dem Cyberangriff bekommen Passagiere die Auswirkungen auch am Montag noch zu spüren. Vor allem am Berliner Flughafen ist wegen eines grossen Sport-Events am Vortag mit langen Warteschlangen zu rechnen.

DPA

22.09.2025, 06:07

Wegen der anhaltenden Folgen des Cyberangriffs und der Rückflüge tausender Marathonläufer rechnet der Berliner Flughafen (BER) am Montag erneut mit längeren Verspätungen und weiteren Problemen. Mit 95'000 Passagieren würden viel mehr Menschen erwartet als an einem normalen Montag mit 75'00 bis 85'000, sagte ein Sprecher der dpa. 

Auch in den ebenfalls betroffenen Flughäfen in Dublin, Brüssel und London bekommen Passagiere die Auswirkungen des Cyberangriffs noch Tage später zu spüren. Der Flughafen Brüssel etwa hat die Fluggesellschaften nach eigenen Angaben gebeten, die Hälfte der am Montag geplanten Abflüge zu streichen. Gäste sind gebeten, zwei bis drei Stunden vor Abflug zum Flughafen zu kommen.

Cyberangriff auf Check-in-Systeme. Verspätungen und Ausfälle an europäischen Flughäfen

Cyberangriff auf Check-in-SystemeVerspätungen und Ausfälle an europäischen Flughäfen

Probleme auch in Dublin und London

In London Heathrow hatten die Flughafenmitarbeiter noch am Sonntag alle Hände voll zu tun, um zu einem normalen Flugbetrieb zurückkehren zu können. Noch am Nachmittag wies der Airport Passagiere auf seiner Website darauf hin, dass die Arbeiten zur Behebung des Störfalls beim Check-in anhielten. Der Grossteil der Flüge könne aber wieder nach Plan stattfinden.

Der ebenfalls betroffene Flughafen der irischen Hauptstadt Dublin teilte am Sonntag mit, weiter an der Bewältigung der durch die technische Störung hervorgerufenen Probleme zu arbeiten. Bis in die Mittagsstunden hinein seien 13 Flüge gestrichen worden.

Der BER bat Fluggäste, online einzuchecken und ihr Gepäck nach Möglichkeit selbständig an den Automaten aufzugeben. 

Schlangen am London Heathrow Airport nach dem Cyberangriff. (20. September 2025)
Schlangen am London Heathrow Airport nach dem Cyberangriff. (20. September 2025)
Bidl: Keystone/Maja Smiejkowska/PA via AP

IT-Dienstleister angegriffen

Der IT-Dienstleister Collins Aerospace war am Freitagabend zur Zielscheibe eines Cyberangriffs geworden, wie er der Deutschen Presse-Agentur bestätigte. Das Unternehmen hatte am Samstag mitgeteilt, es arbeite an einer Lösung für seine Kunden. Am frühen Montagmorgen erklärte das Unternehmen auf dpa-Anfrage, man befinde sich in den letzten Zügen der nötigen Updates, die das System wieder voll funktionsfähig machten.

Leere Check-In-Schalter am Samstag in einem Terminal am Berliner Flughafen BER nach einem Cyberangriff auf eine Firma für Check-in und Boarding.
Leere Check-In-Schalter am Samstag in einem Terminal am Berliner Flughafen BER nach einem Cyberangriff auf eine Firma für Check-in und Boarding.
Bild: Keystone/dpa/Carsten Koall

Die Hintergründe des Cyberangriffs sind weiterhin unklar. Wegen der Attacke meldeten die Flughäfen Berlin, Brüssel, Dublin und London Heathrow Probleme bei der Passagierabfertigung, wie die Flugsicherungs-Dachorganisation Eurocontrol mitteilte. Die anderen grossen deutschen Flughäfen waren nicht betroffen.

MeistgelesenMehr zum Thema

Trump kapert Kirk-Trauerfeier für Attacke auf seine politischen Gegner
Trump droht Schweiz mit Pharmazöllen +++ Erika Kirk über Schützen: «Ich vergebe ihm»
Bizarrer Vermisstenfall fesselt Frankreich – jetzt beginnt der Prozess
«Mittlerweile habe ich alles meinen Eltern gebeichtet»
Mountainbike-Legende Nino Schurter: «Ich bin froh, dass es jetzt durch ist»
Dringende Warnung. Millionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen

Dringende WarnungMillionen Mail-Konten gehackt – so kannst du dich jetzt noch schützen

Cyberangriff. Über 200'000 Samsung-Kundendaten im Netz – bist du auch betroffen?

CyberangriffÜber 200'000 Samsung-Kundendaten im Netz – bist du auch betroffen?

Einfach zu merken, aber gefährlich. Dieser vierstellige Code knackt Millionen Konten – auch deines?

Einfach zu merken, aber gefährlichDieser vierstellige Code knackt Millionen Konten – auch deines?