Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 11.09.2023

Heute ist der letzte hochsommerliche Tag, dann schlägt das Wetter um. Spätestens am Mittwoch fallen die Temperaturen, weil feuchte Luft aus Westen in die Schweiz strömt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am heutigen Montag werden wohl letztmals in diesem Jahr Temperaturen über 30 Grad erreicht.

Am Mittwoch regnet es in weiten Teilen der Schweiz, das Quecksilber fällt. Das Tessin erreicht den Spitzenwert mit 25 Grad.

Das Wochenende ist aber nicht in Gefahr: Freitag und Samstag ist das Wetter wieder schön. Mehr anzeigen

Heute dürfen sich Herr und Frau Schweizer noch einmal an sommerlichen Temperaturen erfreuen: Das Quecksilber steigt auf 27 Grad in Neuenburg im Westen und in St. Gallen im Osten, während in Basel der landesweite Spitzenwert von 32 Grad angesagt ist. Nur im Wallis kann es heute kleinere Regenschauer geben.

Doch am Dienstag erfasst der Regen dann auch die Zentralschweiz und Graubünden. Im Rest des Landes wechseln sich Sonne und Wolken ab. Die Tageshöchstwerte liegen dann zwischen 22 Grad im Wallis und 29 Grad in Basel. Bern erwartet 27 Grad, Zürich, Genf und das Tessin jeweils 28 Grad.

Am Mittwoch weitet sich der Regen aus: Nur ganz im Westen könnte es trocken bleiben. Die Temperaturen sinken weiter, während feuchte Luft aus dem Westen in die Schweiz fliesst. Im Tessin wird es nochmal bis zu 25 Grad warm. Bern, Zürich und Basel kommen nur noch auf 21 bis 23 Grad. In Genf wird mit 24 Grad gerechnet.

Am Donnerstag hört der Regen in der ganzen Schweiz auf, doch die Temperaturen steigen nördlich der Alpen nicht höher als 23 Grad. Am Freitag wird es geringfügig wärmer werden. Am Samstag wird freundliches Wetter erwartet, am Sonntag ziehen Wolken auf, weiss Meteo Schweiz.