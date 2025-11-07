Jetzt ist klar, um wen es sich bei der verhafteten Frau handelt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Mordverdacht im Fall Fabian Jetzt ist klar, um wen es sich bei der verhafteten Frau handelt

SDA

7.11.2025 - 09:23

Nach zahlreichen Hinweisen bei «Aktenzeichen XY» durchsuchte die Polizei am Donnerstag mehrere Objekte in Reimershagen und im Nachbarort Rum Kogel.
Nach zahlreichen Hinweisen bei «Aktenzeichen XY» durchsuchte die Polizei am Donnerstag mehrere Objekte in Reimershagen und im Nachbarort Rum Kogel.
Keystone

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus dem nordostdeutschen Güstrow hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Dabei soll es sich um die Ex-Freundin des Vaters handeln.

,

Keystone-SDA, Dominik Müller

07.11.2025, 09:23

07.11.2025, 09:27

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus dem deutschen Güstrow wurde eine Frau unter dringendem Mordverdacht festgenommen.
  • Die verhaftete Tatverdächtigen soll die Ex-Freundin von Fabians Vater sein.
  • Die Leiche des Jungen war Mitte Oktober gefunden worden.
Mehr anzeigen

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus dem nordostdeutschen Güstrow ist ein Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts gegen eine Frau ergangen.

Dieser sei bereits vollstreckt worden, teilte Staatsanwalt Harald Nowack am Donnerstag in Rostock mit. Die Frau stehe im Verdacht, den Jungen umgebracht zu haben. Nähere Angaben zu der Tatverdächtigen machte Nowack nicht.

Gemäss «RTL» handelt es sich bei der am festgenommenen Tatverdächtigen hingegen um die Ex-Freundin von Fabians Vater. Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass ihr Haus von der Polizei durchsucht und ihr Geländewagen abgeschleppt wurde. Die Frau hatte bei den Ermittlungen zuvor angegeben, die Leiche des Buben per Zufall gefunden zu haben.

Zahlreiche Durchsuchungen am Donnerstag

Die Leiche des vermissten Kindes war Mitte Oktober nach mehrtägiger Suche rund 15 Kilometer südlich von Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt worden. Die Obduktion hatte laut Staatsanwaltschaft ergeben, dass der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Den Ermittlungen zufolge wurde Fabian bereits am Tag seines Verschwindens, dem 10. Oktober, getötet.

Nach wochenlangen Ermittlungen ohne greifbare Ergebnisse hatte am Mittwochabend auch die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» über den Fall berichtet. Danach seien 33 Hinweis eingegangen, deren Wertigkeit noch geprüft werde. «Die Durchsuchungsmassnahmen und auch die Festnahme heute hatten nicht mit der Sendung gestern zu tun», sagte Nowack in seinem kurzen Statement in Rostock.

Am frühen Donnerstagmorgen durchsuchten Polizeibeamte mehrere Objekte in der Region. Dabei habe es sich um Objekte mehrerer Personen in Reimershagen im Landkreis Rostock sowie um ein Objekt im benachbarten Rum Kogel gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. In Reimershagen hatte es im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen schon vorher Durchsuchungen gegeben, auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs.

Meistgelesen

So erfüllt sich Beatrice Egli ihren grossen Lebenstraum
Gast wird im Weissen Haus hinter Trump ohnmächtig – Notfall lässt Präsidenten kalt
Jetzt ist klar, um wen es sich bei der verhafteten Frau handelt
«Je schlechter es den Schweizern geht, desto besser geht es uns»
Ungelöster Mord an deutscher Backpackerin gibt weiter Rätsel auf

Videos aus dem Ressort

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Noch wenige Stunden, dann wird Brienz zum Geisterdorf: Alle müssen das Bündner Bergdorf bis am Freitagabend verlassen haben, ehe der Felssturz kommt. Rundgang durch ein Dorf im Ausnahmezustand.

11.05.2023

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

Der Berg bedroht ihr Dorf: Die Bevölkerung von Brienz GR muss sich daher darauf einstellen, noch dieses Jahr ihre Häuser zu verlassen. Auch wenn das erst ein Notfallszenario ist: Allein der Gedanke schmerzt manche.

03.04.2023

In 1430 Meter Höhe: Das sind die 5 spektakulärsten Skywalks

In 1430 Meter Höhe: Das sind die 5 spektakulärsten Skywalks

Skywalks sind sehr beliebt und ziehen Tourist*innen massenhaft an. blue News hat für dich die fünf Spektakulärsten zusammengefasst und erklärt dir, was sie einzigartig macht.

13.06.2025

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienz wird zum Geisterdorf: Die Flucht vor dem grossen Rutsch

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

Brienzer*innen müssen sich auf die Evakuierung vorbereiten

In 1430 Meter Höhe: Das sind die 5 spektakulärsten Skywalks

In 1430 Meter Höhe: Das sind die 5 spektakulärsten Skywalks

Mehr Videos

Mehr aus dem Ressort

Spur der Zerstörung. Schwerer Taifun «Kalmaegi» richtet schwere Schäden in Vietnam an – Chaos auf den Philippinen

Spur der ZerstörungSchwerer Taifun «Kalmaegi» richtet schwere Schäden in Vietnam an – Chaos auf den Philippinen

Sexueller Angriff vermutet. Ungelöster Mord an deutscher Backpackerin gibt weiter Rätsel auf

Sexueller Angriff vermutetUngelöster Mord an deutscher Backpackerin gibt weiter Rätsel auf

Zahl der Toten weiter angestiegen. Suche nach Vermissten nach US-Flugzeugabsturz geht weiter

Zahl der Toten weiter angestiegenSuche nach Vermissten nach US-Flugzeugabsturz geht weiter