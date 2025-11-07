Jetzt ist klar, um wen es sich bei der verhafteten Frau handelt

Nach zahlreichen Hinweisen bei «Aktenzeichen XY» durchsuchte die Polizei am Donnerstag mehrere Objekte in Reimershagen und im Nachbarort Rum Kogel. Keystone

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus dem nordostdeutschen Güstrow hat die Polizei eine Tatverdächtige festgenommen. Dabei soll es sich um die Ex-Freundin des Vaters handeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus dem deutschen Güstrow wurde eine Frau unter dringendem Mordverdacht festgenommen.

Die verhaftete Tatverdächtigen soll die Ex-Freundin von Fabians Vater sein.

Die Leiche des Jungen war Mitte Oktober gefunden worden. Mehr anzeigen

Knapp vier Wochen nach dem gewaltsamen Tod des achtjährigen Fabian aus dem nordostdeutschen Güstrow ist ein Haftbefehl wegen dringenden Mordverdachts gegen eine Frau ergangen.

Dieser sei bereits vollstreckt worden, teilte Staatsanwalt Harald Nowack am Donnerstag in Rostock mit. Die Frau stehe im Verdacht, den Jungen umgebracht zu haben. Nähere Angaben zu der Tatverdächtigen machte Nowack nicht.

Gemäss «RTL» handelt es sich bei der am festgenommenen Tatverdächtigen hingegen um die Ex-Freundin von Fabians Vater. Bereits am Donnerstag wurde bekannt, dass ihr Haus von der Polizei durchsucht und ihr Geländewagen abgeschleppt wurde. Die Frau hatte bei den Ermittlungen zuvor angegeben, die Leiche des Buben per Zufall gefunden zu haben.

Zahlreiche Durchsuchungen am Donnerstag

Die Leiche des vermissten Kindes war Mitte Oktober nach mehrtägiger Suche rund 15 Kilometer südlich von Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) an einem Tümpel bei Klein Upahl entdeckt worden. Die Obduktion hatte laut Staatsanwaltschaft ergeben, dass der Junge Opfer eines Gewaltverbrechens wurde. Den Ermittlungen zufolge wurde Fabian bereits am Tag seines Verschwindens, dem 10. Oktober, getötet.

Nach wochenlangen Ermittlungen ohne greifbare Ergebnisse hatte am Mittwochabend auch die ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... ungelöst» über den Fall berichtet. Danach seien 33 Hinweis eingegangen, deren Wertigkeit noch geprüft werde. «Die Durchsuchungsmassnahmen und auch die Festnahme heute hatten nicht mit der Sendung gestern zu tun», sagte Nowack in seinem kurzen Statement in Rostock.

Am frühen Donnerstagmorgen durchsuchten Polizeibeamte mehrere Objekte in der Region. Dabei habe es sich um Objekte mehrerer Personen in Reimershagen im Landkreis Rostock sowie um ein Objekt im benachbarten Rum Kogel gehandelt, sagte eine Polizeisprecherin. In Reimershagen hatte es im Zusammenhang mit dem Tod des Jungen schon vorher Durchsuchungen gegeben, auf dem Gelände eines landwirtschaftlichen Betriebs.