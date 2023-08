Niederlande: Inspektion von brennendem Frachter dauert Tage

Schiermonnikoog, 01.08.2023: Knapp eine Woche nach Ausbruch des Feuers auf dem Autofrachter vor der niederländischen Küste haben Bergungsspezialisten das Schiff erstmals genauer an Bord inspiziert. «Es gibt keine sichtbaren Zeichen mehr, dass das Feuer noch wütet», sagte eine Sprecherin der Wasserbehörde am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur. Für eine Entwarnung sei es aber zu früh. Man könne noch nicht sagen, dass es gelöscht sei. Die «Fremantle Highway» sei stabil und auch unter der Wasserlinie intakt. Die Sorge ist, dass die Stahlwände auf Grund der enormen Hitze im Schiffsbauch bersten könnten und dann Öl austritt. Dies könnte zu Umweltschäden auf den Inseln und im Wattenmeer führen. Der brennende Frachter liegt nun etwa 16 Kilometer nördlich der Wattenmeerinseln Schiermonnikoog vor Anker. Das rund 200 Meter lange Schiff mit rund 3800 Autos an Bord soll später zu einem Hafen geschleppt und dort entladen werden.

