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Neue Spur führt nach Belgien Wer steckt hinter dem spektakulären Louvre-Coup?

dpa

1.6.2026 - 20:18

Nach dem spektakulären Kunstraub im Louvre führt eine neue Spur nach Belgien.
Nach dem spektakulären Kunstraub im Louvre führt eine neue Spur nach Belgien.
dpa (Archivbild)

Neue Ermittlungen im Fall des Louvre-Raubs: Fotos auf Handys von festgenommenen Frachtdieben könnten eine Verbindung nach Belgien aufzeigen.

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DPA, Redaktion blue News

01.06.2026, 20:18

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Neue Spur nach dem Louvre-Coup? Belgische Fahnder sollen auf den Handys mehrerer festgenommener Diebe Fotos vom Inneren des Louvre gefunden haben.
  • Medienberichten zufolge wurden die Fotos auf den Handys von Verdächtigen aus Osteuropa entdeckt, die sich auf Frachtdiebstähle spezialisiert haben.
  • Am 19. Oktober 2025 wurden im Louvre Kronjuwelen im Wert von schätzungsweise 88 Millionen Euro gestohlen. Von der Beute fehlt nach wie vor jede Spur.
  • Die Maskierten hatten einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw neben dem Museum geparkt.
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Nach dem spektakulären Kunstraub im Pariser Louvre im vergangenen Oktober gibt es eine mögliche neue Spur nach Belgien. Belgische Fahnder sollen auf den Handys mehrerer festgenommener Diebe Fotos vom Inneren des Louvre und insbesondere der Galerie d’Apollon gefunden haben, wo es zu dem Raub kam, berichteten das Magazin «Paris Match» und die Zeitung «Le Parisien» unter Verweis auf die Justiz. Frankreich und Belgien hätten gemeinsame Ermittlungen angeschoben. Die Pariser Staatsanwaltschaft wollte die neuen Ermittlungen weder bestätigen noch dementieren.

Entdeckt wurden die Fotos auf den Handys von Verdächtigen aus Osteuropa, die sich auf Frachtdiebstähle spezialisiert haben, berichteten die Zeitungen. Die Auswertung der Fotos sei noch im Gange. Laut Justizkreisen solle die Untersuchung klären, ob es einen Zusammenhang zwischen den in Belgien festgesetzten Frachtdieben und den vier inzwischen in Frankreich inhaftierten Tatverdächtigen gibt, denen es am 19. Oktober 2025 gelungen sein soll, in den Louvre einzudringen, um dort Kronjuwelen im Wert von schätzungsweise 88 Millionen Euro zu stehlen. Von der Beute fehlt nach wie vor jede Spur.

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Einbrecher fuhren mit Hebebühne vor

Die Tat hatte international Schlagzeilen gemacht und eine Debatte über die Sicherheit des Museums ausgelöst. Die damalige Museumschefin trat inzwischen zurück. Die Maskierten hatten einen mit einer Hebebühne ausgestatteten Lkw neben dem Museum geparkt. Während zwei der Täter auf Motorrollern an der Strasse warteten, gelangten die anderen beiden mit der Hebebühne auf einen Balkon im ersten Stock und von dort durch ein Fenster in das Museum, wo sie auch Personal bedrohten. Der ganze Coup dauerte nur wenige Minuten.

Bereits unmittelbar nach dem Einbruch in das Museum hatten die französischen Fahnder ihre belgischen Kollegen eingeschaltet in der Sorge, die gestohlenen Juwelen könnten auf dem Schwarzmarkt der Antwerpener Diamantenhändler landen. Vermutlich wurde dort der Schmuck von Reality-TV-Star Kim Kardashian im Millionenwert verkauft, der ihr 2016 bei einem Raubüberfall in Paris gestohlen wurde.

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