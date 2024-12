UnitedHealthcare-Chef in New York erschossen

STORY: Der Chef des US-Krankenversicherers UnitedHealthcare, Brian Thompson, ist am Mittwochmorgen (Ortszeit) in New York erschossen worden. Es habe sich offenbar um einen dreisten und gezielten Angriff gehandelt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte hätten ihn unmittelbar nach der Tat in ein Krankenhaus gebracht, wo er für tot erklärt worden sei. «Dies scheint kein zufälliger Gewaltakt zu sein», sagte New Yorks Polizeipräsidentin Jessica Tisch auf einer Pressekonferenz. «Es scheint, dass der Verdächtige mehrere Minuten lang auf der Lauer lag.» Die Fahndung nach dem Täter laufe und es sei eine Belohnung für Hinweise ausgesetzt worden, die zu seiner Verhaftung führen. Er sei zuletzt im Central Park gesehen worden. Auf Standbildern von Überwachungskameras war ein Radfahrer mit einem grauen Rucksack zu sehen, der eine Waffe zu zücken scheint. Die für Mittwoch geplante Investorenkonferenz in Manhattan sagte der Gesundheits- und Versicherungskonzern UnitedHealth, die Muttergesellschaft von UnitedHealthcare, ab. Thompson war seit April 2021 Vorstandschef von UnitedHealthcare. Zuvor leitete er als CEO die staatlichen Programme des Unternehmens, darunter Medicare & Retirement.

10.12.2024