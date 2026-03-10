Bewohner des Ortes legen Blumen nieder an einer Gedenkstätte für die Opfer der Massenerschiessung in Tumbler Ridge, British Columbia, am Donnerstag, dem 12. Februar 2026. IMAGO/ZUMA Press/Christinne Muschi

Vor einem Schulmassaker in Kanada soll die mutmassliche Täterin ihre Gewaltfantasien mit ChatGPT geteilt haben. Interne Prüfer hätten darin Hinweise auf Gefahr gesehen – doch die Polizei wurde nicht informiert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine Familie verklagt OpenAI wegen mutmasslich ignorierter Warnsignale vor einem Schulmassaker in Kanada.

Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, Hinweise aus ChatGPT-Protokollen nicht an die Polizei weitergegeben zu haben.

OpenAI kündigt strengere Meldeprozedere und engere Zusammenarbeit mit Behörden an. Mehr anzeigen

Die Familie eines bei einem Schulmassaker in Kanada schwer verletzten Mädchens verklagt laut dem Sender BBC den ChatGPT-Hersteller OpenAI. Sie wirft dem Unternehmen demnach vor, Hinweise auf geplante Gewalt erkannt, die Behörden jedoch nicht informiert zu haben.

Die zwölfjährige Maya Gebala wurde am 10. Februar bei dem Angriff in Tumbler Ridge mehrfach angeschossen und erlitt lebensgefährliche Verletzungen an Kopf und Hals. Sie wird weiterhin im Krankenhaus behandelt. Bei dem Attentat, einem der tödlichsten Schulmassaker in der kanadischen Geschichte, starben acht Menschen, darunter fünf Kinder.

In der von Gebalas Mutter Cia Edmonds eingereichten Zivilklage wird behauptet, die mutmassliche Täterin Jesse Van Rootselaar habe sich vor ihrem 18. Geburtstag ein Konto bei ChatGPT eingerichtet – etwas, das Nutzer mit Zustimmung der Eltern tun können. Doch habe auf der Website offenbar keine Altersverifizierung stattgefunden.

Rootselaar habe Monate vor dem Attentat mit dem Chatbot ChatGPT über Gewaltszenarien gesprochen. Laut Klage schilderte sie dem System wiederholt Pläne für Angriffe mit Waffen. Die Jugendliche betrachtete den Chatbot als «vertrauenswürdig».

Konto wurde gesperrt, aber nicht der Polizei gemeldet

Ein mit der Verdächtigen verknüpftes Konto wurde im Juni 2025 von OpenAI gesperrt. Interne Prüfer hätten die Gespräche als möglichen Hinweis auf eine «unmittelbare Gefahr» eingestuft und empfohlen, die Strafverfolgungsbehörden zu informieren. Stattdessen sei lediglich der Account deaktiviert worden, ohne die Polizei zu alarmieren, so die Kläger.

OpenAI hatte zuvor erklärt, die Inhalte hätten nach damaligen Kriterien keinen glaubwürdigen oder unmittelbar bevorstehenden Angriff erkennen lassen. Die Verdächtige konnte später ein zweites Konto eröffnen und dort weiterhin Gewaltszenarien diskutieren, berichtet BBC.

Die Kläger werfen dem Unternehmen vor, konkrete Hinweise auf die langfristige Planung eines Massenangriffs ignoriert zu haben. Wäre die Polizei informiert worden, hätte der Anschlag möglicherweise verhindert werden können, argumentiert die Familie.

OpenAI bezeichnete die Ereignisse als «unfassbare Tragödie». Das Unternehmen erklärte, man arbeite daran, die Sicherheitsmechanismen zu verschärfen und die Zusammenarbeit mit Behörden zu verbessern.

OpenAI verspricht Besserung, legt aber nichts Konkretes vor

Anfang März traf sich OpenAI-Chef Sam Altman virtuell mit Kanadas KI-Minister Evan Solomon und dem Premierminister von British Columbia, David Eby. Dabei kündigte Altman an, die Protokolle zur Meldung potenziell gefährlicher Interaktionen an die Polizei zu verschärfen.

Laut einem offenen Brief hat OpenAI inzwischen Experten für psychische Gesundheit in die Bewertung riskanter Fälle einbezogen und die Kriterien für eine Weiterleitung an Behörden gelockert. Nach den neuen Richtlinien wäre der ursprüngliche ChatGPT-Account der Verdächtigen gemeldet worden, erklärte das Unternehmen.

Der kanadische KI-Minister Solomon begrüsste die angekündigten Änderungen, forderte jedoch mehr Klarheit. Die Regierung habe zwar die Bereitschaft des Unternehmens zur Verbesserung registriert, sagte er – ein konkreter Plan zur Umsetzung liege bislang aber nicht vor.