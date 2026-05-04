Paar hat Sex in SBB-Zug – und attackiert Security

In einer S-Bahn der SBB in Richtung Basel ist es am Wochenende zu einem Zwischenfall mit Gewalt gekommen. Zwei deutsche Staatsangehörige stehen im Verdacht, Mitarbeitende der SBB-Security angegriffen zu haben.
Wie die Bundespolizeiinspektion Weil am Rhein mitteilt, befanden sich in der Nacht auf Sonntag zwei Sicherheitsmitarbeiter in der Linie S6, als ihnen ein 35-jähriger Mann und eine 29-jährige Frau in der 1. Klasse auffielen. Das Paar soll dort «einvernehmliche sexuelle Handlungen» vorgenommen haben.
Nachdem die Security intervenierte und die beiden aufforderte, ihr Verhalten einzustellen, kamen sie der Anweisung nur kurzzeitig nach. In der Folge wurde ihnen die Weiterfahrt untersagt.
Am Bahnhof Schopfheim-West, kurz vor der Schweizer Grenze, eskalierte die Situation: Die beiden Tatverdächtigen sollen die Sicherheitsmitarbeiter angegriffen haben. Dem 35-Jährigen wird vorgeworfen, beide Männer geschlagen zu haben.
Einsatzkräfte der deutschen Landespolizei trafen alle Beteiligten vor Ort an. Die beiden Security-Mitarbeiter – ein 41-jähriger Deutscher und ein 39-jähriger afghanischer Staatsangehöriger – wiesen laut Behördenangaben sichtbare Rötungen im Gesicht auf.
Die Bundespolizei hat Ermittlungen wegen des Verdachts der Körperverletzung aufgenommen