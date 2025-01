Bürgermeister über Schüsse in Firma: «Schockierende Ereignisse» Bad Friedrichshall, 07.01.2025: Bei Schüssen in einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall im Norden Baden-Württembergs sind nach Polizei-Angaben zwei Männer getötet worden. Ein weiterer Mann sei lebensgefährlich verletzt. O-TON Timo Frey, Bürgermeister der Stadt Bad Friedrichshall «Das sind tragische, schockierende Ereignisse, die uns sehr betroffen machen. Und ich hoffe, dass zum einen eine Gefährdung der Bevölkerung ausgeschlossen werden kann, weiterhin und zum anderen, dass die Polizei ihre Arbeit machen kann, dass so schnell wie es geht, die Täter gefasst werden und die Hintergründe der Tat aufgeklärt wären.» Nach ersten Erkenntnissen hat eine maskierte Person gegen 17.45 Uhr die Firma in der Siemensstrasse betreten und Schüsse abgegeben. Bei den Opfern soll es sich um Mitarbeiter der Firma handeln. O-TON Timo Frey, Bürgermeister der Stadt Bad Friedrichshall «Das ist eine sehr renommierte Firma mit langer Tradition in Bad Fürth, die auch über die Stadtgrenze hinaus bekannt ist und mir bekannt als ein sehr gut geführtes Haus.» Weitere Beschäftigte sollen während der Tat vor Ort gewesen sein. Nach seiner Schätzung arbeiten bis zu 400 Menschen bei den Unternehmen. 08.01.2025

Ein maskierter Mann betritt eine Maschinenbaufirma und schiesst. Zwei Männer sterben, einer wird lebensgefährlich verletzt. Der Täter flüchtet. Dann meldet die Polizei einen Fahndungserfolg.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Nach tödlichen Schüssen in einer Firma im Norden Baden-Württembergs ist ein Tatverdächtiger gefasst worden.

Der 52 Jahre alte Deutsche sei nach ersten Erkenntnissen Mitarbeiter des Unternehmens, in dem sich die Tat ereignete, berichtete die Polizei.

Bei der Tat starben zwei Männer, ein dritter Mann wurde lebensgefährlich verletzt.

Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an. Mehr anzeigen

Nach tödlichen Schüssen in einer Firma im Norden Baden-Württembergs ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Er sei am späten Abend in Seckach festgenommen worden, teilte die Polizei der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart mit.

Nach den tödlichen Schüssen in Bad Friedrichshall wurde am späten Dienstagabend ein Tatverdächtiger durch Spezialkräfte der Polizei Baden-Württemberg in Seckach festgenommen.

Der 52 Jahre alte Deutsche sei nach ersten Erkenntnissen Mitarbeiter des Unternehmens, in dem sich die Tat ereignete, berichtete die Polizei. Weitere Angaben machte die Polizei nicht. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauerten an.

Der 52-Jährige soll gegen 17.45 Uhr maskiert eine Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall betreten und Schüsse abgegeben haben. Zwei Männer starben, ein dritter Mann wurde lebensgefährlich verletzt. Er schwebte am Abend laut Polizei noch immer in Lebensgefahr. Die Ermittler waren über Stunden auf der Suche nach dem Flüchtigen.

Polizisten sind am Dienstagabend nahe einer Maschinenbaufirma in Bad Friedrichshall in Baden-Württemberg im Einsatz. Bild: Keystone/dpa/Fabian Koss

Mitarbeiter der Firma erschossen

Bei den Opfern handelt es sich nach ersten Erkenntnissen der Polizei um Mitarbeiter der Firma. Weitere Beschäftigte seien während der Tat vor Ort gewesen, hiess es von den Ermittlern. Diese seien aus dem Gebäude gebracht und von der Polizei befragt worden, sagte eine Sprecherin, ohne Angaben zur Anzahl der bei der Tat anwesenden Mitarbeiter zu machen. Seitens der Polizei seien keine Schüsse abgefeuert worden.

Auf der Plattform X schrieb die Polizei am früheren Abend, dass es aktuell zu einem grösseren Polizeieinsatz komme. Von einer Gefahr für die Bevölkerung sei nicht auszugehen, hatte die Polizei auch am späteren Abend betont.

Die Polizei war mit einem Grossaufgebot vor Ort. Auch ein Spezialeinsatzkommando (SEK) und ein Polizeihelikopter waren im Einsatz. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Im Einsatz sei zudem die Spurensicherung. Sie solle unter anderem klären, wie viele Schüsse der Täter abgegeben hatte, hiess es.

Die Polizei war auch mit Spezialkräften im Einsatz. Bild: Keystone/dpa/Fabian Koss

Firma laut Bürgermeister grösserer Arbeitgeber in der Region

In der betroffenen Firma werden Zahnräder produziert. Sie ist in Familienbesitz und nach eigenen Angaben Teil eines Herstellers von Lager- und Organisations-Systemen. In dem Unternehmen werden seit mehr als fünf Jahrzehnten Präzisions-Zahnräder hergestellt.

Bürgermeister Timo Frey (CDU) äusserte sich betroffen. Die Firma sei in der Region bekannt und ein grösserer Arbeitgeber, sagte er der Deutschen Presse-Agentur. Nach seiner Schätzung arbeiteten bis zu 400 Menschen bei den Unternehmen. Weitere Informationen konnte er zunächst nicht nennen.

Bad Friedrichshall hat rund 20'000 Einwohner und liegt im Landkreis Heilbronn im Norden Baden-Württembergs. Die Stadt ist Teil der sogenannten europäischen Metropolregion Stuttgart. Nach Neckarsulm, Eppingen und Bad Rappenau ist Bad Friedrichshall die viertgrösste Stadt des Landkreises.