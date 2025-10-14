Nacktprotest in Portland gegen Nationalgarde und ICE

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Blank, laut und friedlich Nacktprotest in Portland gegen Nationalgarde und ICE

Von Luna Pauli

14.10.2025

Blank, laut und friedlich: Nacktprotest in Portland gegen Nationalgarde und ICE

Blank, laut und friedlich: Nacktprotest in Portland gegen Nationalgarde und ICE

Ein Protest, der buchstäblich alles zeigt: der «Emergency World Naked Bike Ride» in Portland, steigen Hunderte nackt aufs Fahrrad – trotz Regen und nur zwölf Grad.

13.10.2025

Ein Protest, der buchstäblich alles zeigt: Beim «Emergency World Naked Bike Ride» in Portland steigen Hunderte nackt aufs Velo – trotz Regen und nur zwölf Grad.

Von Luna Pauli

14.10.2025, 22:25

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In Portland haben Hunderte Menschen nackt auf dem Velo gegen den geplanten Einsatz der Nationalgarde und die Politik der Einwanderungsbehörde ICE demonstriert.
  • Die Aktion mit dem Namen «Emergency World Naked Bike Ride» verbindet politischen Protest mit einer bekannten lokalen Fahrradtradition.
  • Mit der ungewöhnlichen Form des Widerstands wollten die Teilnehmenden friedlich, aber unübersehbar auf staatliche Übergriffe und Militarisierung aufmerksam machen.
Mehr anzeigen

Bei Regen und gerade einmal zwölf Grad stiegen am Wochenende in Portland, Oregon, Hunderte Menschen nackt aufs Fahrrad. Unter dem Titel «Emergency World Naked Bike Ride» richtete sich die Aktion gegen den geplanten Einsatz der Nationalgarde und gegen die Politik der US-Einwanderungsbehörde ICE.

Startpunkt war der Convention Center Plaza, von dort führte die Route durch mehrere Stadtviertel bis zum ICE-Gebäude im Südwesten Portlands. Die Polizei meldete weder Festnahmen noch Verletzte, der Protest blieb friedlich.

Symbolik mit Tradition

Die Nacktheit war bewusst gewählt: Sie sollte Verletzlichkeit und Menschlichkeit zeigen – als Kontrast zu Uniformen, Waffen und staatlicher Machtdemonstration. Gleichzeitig knüpfte die Aktion an eine bekannte lokale Tradition an. Der «World Naked Bike Ride» ist eine seit Jahren weltweit stattfindende Demonstration, die auf Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Körperfreiheit aufmerksam macht.

In Portland machen jedes Jahr Tausende mit – ein Symbol für die kreative Protestkultur der Stadt. Diesmal wurde daraus ein friedlicher, aber deutlich politischer Appell gegen Militarisierung.

Mehr von den Protesten gegen ICE in Portland

Pfefferspray, ICE-Protest und ein Froschkostüm: «Ich hab schon schärferes gehabt»

Pfefferspray, ICE-Protest und ein Froschkostüm: «Ich hab schon schärferes gehabt»

Bei einem Protest in Portland sorgte ein Polizeieinsatz für Aufsehen. Ein Beamter sprühte Pfefferspray in das Lüftungsventil eines Froschkostüms. Der Demonstrant im Inneren reagierte später in einem Interview gelassen.

08.10.2025

Meistgelesen

Schläge, Hunger – und Kartenspiele mit den Wachen
Nacktprotest in Portland gegen Nationalgarde und ICE
«Weil wir uns nicht alles unterjubeln lassen» – beliebtes Resti schliesst
Trump droht Hamas mit gewaltsamer «Entwaffnung» +++ Berichte über Erschiessungen in Gaza
USA können angeblich nur 20 bis 50 Tomahawk-Raketen liefern +++ Selenskyj bürgert Bürgermeister von Odessa aus

nackt aufs Fahrrad – trotz Regen und nur zwölf Grad.Mehr aus dem Ressort

USA unter Donald Trump. Trump über Leavitt: «Diese Lippen bewegen sich wie ein Maschinengewehr, oder?»

USA unter Donald TrumpTrump über Leavitt: «Diese Lippen bewegen sich wie ein Maschinengewehr, oder?»

US-Ministerin empört. Country-Star nennt Polizisten in Song «cocky motherfuckers»

US-Ministerin empörtCountry-Star nennt Polizisten in Song «cocky motherfuckers»

Nahost-Ticker. Trump droht Hamas mit gewaltsamer «Entwaffnung» +++ Berichte über Erschiessungen in Gaza

Nahost-TickerTrump droht Hamas mit gewaltsamer «Entwaffnung» +++ Berichte über Erschiessungen in Gaza