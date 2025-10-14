Blank, laut und friedlich: Nacktprotest in Portland gegen Nationalgarde und ICE Ein Protest, der buchstäblich alles zeigt: der «Emergency World Naked Bike Ride» in Portland, steigen Hunderte nackt aufs Fahrrad – trotz Regen und nur zwölf Grad. 13.10.2025

Von Luna Pauli

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen In Portland haben Hunderte Menschen nackt auf dem Velo gegen den geplanten Einsatz der Nationalgarde und die Politik der Einwanderungsbehörde ICE demonstriert.

Die Aktion mit dem Namen «Emergency World Naked Bike Ride» verbindet politischen Protest mit einer bekannten lokalen Fahrradtradition.

Mit der ungewöhnlichen Form des Widerstands wollten die Teilnehmenden friedlich, aber unübersehbar auf staatliche Übergriffe und Militarisierung aufmerksam machen. Mehr anzeigen

Bei Regen und gerade einmal zwölf Grad stiegen am Wochenende in Portland, Oregon, Hunderte Menschen nackt aufs Fahrrad. Unter dem Titel «Emergency World Naked Bike Ride» richtete sich die Aktion gegen den geplanten Einsatz der Nationalgarde und gegen die Politik der US-Einwanderungsbehörde ICE.

Startpunkt war der Convention Center Plaza, von dort führte die Route durch mehrere Stadtviertel bis zum ICE-Gebäude im Südwesten Portlands. Die Polizei meldete weder Festnahmen noch Verletzte, der Protest blieb friedlich.

Symbolik mit Tradition

Die Nacktheit war bewusst gewählt: Sie sollte Verletzlichkeit und Menschlichkeit zeigen – als Kontrast zu Uniformen, Waffen und staatlicher Machtdemonstration. Gleichzeitig knüpfte die Aktion an eine bekannte lokale Tradition an. Der «World Naked Bike Ride» ist eine seit Jahren weltweit stattfindende Demonstration, die auf Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltige Mobilität und Körperfreiheit aufmerksam macht.

In Portland machen jedes Jahr Tausende mit – ein Symbol für die kreative Protestkultur der Stadt. Diesmal wurde daraus ein friedlicher, aber deutlich politischer Appell gegen Militarisierung.

