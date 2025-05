Forscher entdecken mysteriöse «perfekte Kugel» im Weltraum

Es sieht aus wie computergeneriert, weil es perfekt rund ist, ist aber echt: ein Überreste einer Sonnenexplosion. Das mysteriöse Objekt heisst Teleios. Filipović et al., arXiv, 2025

Im Zentrum unserer Milchstrasse haben Forschende eine fast perfekte Kugel entdeckt. Es handelt sich vermutlich um Überreste einer Supernova. Doch das Objekt namens Teleios gibt Rätsel auf: Es ist auffallend symmetrisch und strahlt nur im Radiobereich.

Redaktion blue News Petar Marjanović

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Forschende haben im Weltall ein Objekt entdeckt, das nahezu wie eine perfekte Kugel aussieht.

Das Objekt trägt den Namen Teleios und dürfte Ergebnis einer besonderen Sternenexplosion sein.

Rund dürfte sie wohl deshalb sein, weil die Supernova in einer besonders leeren Region des Weltraums passiert sein könnte. Mehr anzeigen

Ein internationales Team von Astronom*innen hat in unserer Milchstrasse ein rätselhaftes Objekt entdeckt. Es handelt sich um eine nahezu perfekte, kugelförmige Struktur – vermutlich der Überrest einer Supernova.

Das Objekt trägt den Namen Teleios, abgeleitet vom griechischen Wort für «Vollkommenheit». Entdeckt wurde es mit dem australischen Radioteleskop ASKAP im Rahmen des Projekts «Evolutionary Map of the Universe». Wie «Sciencealert» berichtet, ist Teleios nur im Radiobereich sichtbar. Weder Röntgenstrahlen noch Infrarotsignale wurden bislang gefunden.

Die Forscher*innen haben eine zweite Abbildung der Kugel veröffentlicht. Filipović et al., arXiv, 2025

Auffällig ist besonders die Form von Teleios: Supernova-Überreste sind meist verzerrt – etwa durch ungleichmässig verteiltes Gas im All oder durch asymmetrische Explosionen. Doch bei Teleios ist nichts davon zu sehen. Die Kugel wirkt fast makellos rund. Die Forschenden vermuten, dass sich das Objekt in einer besonders leeren Region des Weltraums ausbreiten konnte – fernab von Hindernissen.

Grösse und genaue Distanz unklar

Wie weit Teleios von der Erde entfernt ist, wissen die Wissenschaftler*innen noch nicht genau. Zwei Werte sind möglich: rund 7200 oder etwa 25'100 Lichtjahre. Je nachdem hätte das Objekt einen Durchmesser von 46 oder sogar 157 Lichtjahren – und wäre entweder weniger als 1000 oder über 10'000 Jahre alt.

Unklar ist auch, was für eine Supernova genau dahintersteckt. Die Daten sprechen für eine Explosion vom Typ Ia – eine besonders helle Supernova, die entsteht, wenn ein weisser Zwergstern im Doppelsternsystem explodiert. Das Problem: Typ Ia-Supernovae senden normalerweise auch Röntgenstrahlung aus. Diese fehlt hier. Darum schliessen die Forschenden auch eine seltenere Variante nicht aus – eine Typ-Iax-Supernova, bei der ein Teil des Sterns übrig bleibt.

Ein weisser Zwerg in der Nähe von Teleios wurde zwar in den Daten gefunden – doch er passt nicht zu den berechneten Entfernungen. Die Herkunft bleibt also unklar.

