Name von vermisster Deutschen in Epstein-Files aufgetaucht

Michele ist 2015 verschwunden. Jetzt ist ihr Name in den Akten zu Jeffrey Epstein aufgetaucht. Foto: ZDF/privat/U.S. Department of Justice (2) / [M] finally

Der Name einer seit 2015 vermissten Deutschen ist in den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufgetaucht. Sie war zum Zeitpunkt ihres Verschwindens 22 Jahre alt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Name der seit 2015 vermissten Michele aus Deutschland ist in den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufgetaucht.

Ein mutmasslicher Anwerber Epsteins soll versucht haben, die damals 22-Jährige an ihn zu vermitteln.

Ob eine Begegnung zustande kam, ist unklar. Mehr anzeigen

Im September 2015 verliess Michele mit einem Koffer die Wohnung ihrer Mutter – danach verliert sich ihre Spur. Wohin die damals 22-jährige Deutsche unterwegs war, ist laut Recherchen des ZDF-Dokuformats «Die Spur» und «SPIEGEL» bis heute unklar. Jetzt ist ihr Name in den Akten zum Sexualstraftäter Jeffrey Epstein aufgetaucht.

In den Dokumenten, die das US-Justizministerium freigegeben hat, finden sich E-Mails, die ihren Namen enthalten. Demnach habe ein mutmasslicher Anwerber von Epstein offenbar versucht, Michele an ihn zu vermitteln. Wie ZDF-«Die Spur» und «SPIEGEL» herausgefunden haben wollen, bekam Epstein im Jahr 2014 Fotos von der jungen Frau geschickt.

Der Anwerber soll zudem um ein Flugticket gebeten und dazu geschrieben haben: «Du wirst sie lieben». Ob eine Begegnung letztendlich stattfand, geht aus den Akten nicht hervor.

Angehörige berichten von Kontakt zu mutmasslichem Epstein-Rekrutierer

Wie das ZDF berichtet, soll Michele Angehörigen zufolge seit 2012 in Kontakt mit Daniel Siad gestanden haben. Der Schwede mit algerischen Wurzeln taucht in den veröffentlichten Dokumenten mehr als 1800 mal auf. Er soll als Rekrutierer für Epstein gearbeitet haben. Gegen ihn wird in Frankreich wegen des Verdachts auf Menschenhandel und Vergewaltigung in anderen Fällen ermittelt. Siad streitet die Vorwürfe ab.

Im Oktober 2015 wurde Michele schliesslich von ihrer Familie als vermisst gemeldet. Die polizeiliche Überprüfung verlief daraufhin ohne Ergebnis, eine aktive Suche sei allerdings nicht möglich gewesen, da es keine Hinweise auf ein Verbrechen gegeben habe.

Eine öffentliche Fahndung seitens der Polizei sei laut ZDF und «SPIEGEL» weiterhin nicht geplant. Inzwischen würden die Behörden aber prüfen wollen, ob ein Ermittlungsverfahren wegen eines möglichen Verbrechens eingeleitet werden könne.

ZDF und «SPIEGEL» nennen auf Wunsch der Familie weder den Nachnamen noch den genauen Wohnort der Vermissten. Die Sendung «Die Spur» mit dem Titel «Vermisst: Die Deutsche aus den Epstein-Files», in der Micheles Fall beleuchtet wird, läuft am Mittwoch, 10. Juni, um 22.45 Uhr im ZDF und ist bereits jetzt in der ZDF-Mediathek verfügbar.