Plopp statt Knall – NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab Die NASA wagt den leisen Sprung durch die Schallmauer: Mit dem X-59 startet ein Überschall-Jet, der Tempo verspricht, ohne berüchtigten Überschall-Knall. Ist das wirklich der Anfang einer neuen Luftfahrt-Ära? 29.10.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die X-59 soll zeigen, ob Überschallflüge auch ohne lauten Knall möglich sind und damit eine Rückkehr des zivilen Überschallverkehrs vorbereiten.

Das futuristische Flugzeug verbindet hohe Geschwindigkeit mit neuer Aerodynamik und soll doppelt so schnell wie heutige Jets, aber deutlich leiser fliegen.

Noch ist offen, ob die Technik auch ökologisch und wirtschaftlich überzeugen kann – oder ob der Traum vom leiseren Überschallflug erneut ins Stocken gerät. Mehr anzeigen

Etwa 30 Meter lang, zehn Meter breit, vorne ultra spitz zulaufend: Die X-59 wirkt wie ein Flugzeug aus der Zukunft. Gebaut wurde sie von Lockheed Martin im Auftrag der NASA – als Versuchsträger für leisere Überschall-Passagierjets.

Das Experimentalflugzeug soll mit Mach 1,4, also doppelt so schnell wie heutige Langstreckenjets, fliegen und dabei kaum Lärm verursachen. 2018 in Auftrag gegeben, soll die X-59 nun zeigen, wie der Überschallflug in eine neue, leisere Ära starten könnte.

Doch auch die Konkurrenz arbeitet längst an ihren eigenen Konzepten für den Himmel von morgen.

Schneller fliegen, aber um welchen Preis?

Seit Jahrzehnten gilt Überschallflug als Traum und Risiko zugleich. Doch diesmal könnte er weniger am Lärm scheitern – sondern an der Frage, wie viel Kerosin sich die Zukunft des Fliegens leisten kann.

