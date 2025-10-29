NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Plopp statt Knall NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab

Von Christian Thumshirn

29.10.2025

Plopp statt Knall – NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab

Plopp statt Knall – NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab

Die NASA wagt den leisen Sprung durch die Schallmauer: Mit dem X-59 startet ein Überschall-Jet, der Tempo verspricht, ohne berüchtigten Überschall-Knall. Ist das wirklich der Anfang einer neuen Luftfahrt-Ära?

29.10.2025

Die NASA wagt den leisen Sprung durch die Schallmauer: Mit dem X-59 startet ein Überschall-Jet, der Tempo verspricht, ohne berüchtigten Überschall-Knall. Ist das wirklich der Anfang einer neuen Luftfahrt-Ära?

Von Christian Thumshirn

29.10.2025, 19:52

29.10.2025, 19:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die X-59 soll zeigen, ob Überschallflüge auch ohne lauten Knall möglich sind und damit eine Rückkehr des zivilen Überschallverkehrs vorbereiten.
  • Das futuristische Flugzeug verbindet hohe Geschwindigkeit mit neuer Aerodynamik und soll doppelt so schnell wie heutige Jets, aber deutlich leiser fliegen.
  • Noch ist offen, ob die Technik auch ökologisch und wirtschaftlich überzeugen kann – oder ob der Traum vom leiseren Überschallflug erneut ins Stocken gerät.
Mehr anzeigen

Etwa 30 Meter lang, zehn Meter breit, vorne ultra spitz zulaufend: Die X-59 wirkt wie ein Flugzeug aus der Zukunft. Gebaut wurde sie von Lockheed Martin im Auftrag der NASA – als Versuchsträger für leisere Überschall-Passagierjets.

Das Experimentalflugzeug soll mit Mach 1,4, also doppelt so schnell wie heutige Langstreckenjets, fliegen und dabei kaum Lärm verursachen. 2018 in Auftrag gegeben, soll die X-59 nun zeigen, wie der Überschallflug in eine neue, leisere Ära starten könnte.

Doch auch die Konkurrenz arbeitet längst an ihren eigenen Konzepten für den Himmel von morgen.

Schneller fliegen, aber um welchen Preis?

Seit Jahrzehnten gilt Überschallflug als Traum und Risiko zugleich. Doch diesmal könnte er weniger am Lärm scheitern – sondern an der Frage, wie viel Kerosin sich die Zukunft des Fliegens leisten kann.

Mehr Videos aus dem Ressort

Neue Ära des Reisens – So sieht die Zukunft des Fliegens aus

Neue Ära des Reisens – So sieht die Zukunft des Fliegens aus

Das US-Startup Jetzero darf mit einem Prototyp seines Zukunftsfliegers abheben – und auch Airbus und Bombardier stehen in den Startlöchern. Für Passagiere beginnt eine neue Ära des Reisens.

16.04.2025

Mehr zum Thema

Neue Ära des Reisens. So sieht die Zukunft des Fliegens aus

Neue Ära des ReisensSo sieht die Zukunft des Fliegens aus

Meilenstein bestanden. Dieses revolutionäre Space Shuttle fliegt bald ins All

Meilenstein bestandenDieses revolutionäre Space Shuttle fliegt bald ins All

Rennen ums emissionsfreie Flugzeug. So revolutioniert die Brennstoffzelle das Fliegen

Rennen ums emissionsfreie FlugzeugSo revolutioniert die Brennstoffzelle das Fliegen

Meistgelesen

Bilderlüge im Weissen Haus – wie Trump Chaos erfindet, um Stärke zu zeigen
NASA-Überschallflugzeug hebt zum ersten Mal ab
SAC-Hüttenwarte ziehen wegen Instagram-Touristen die Reissleine und hören auf
Informatiker muss 1,4 Millionen an die Behörden zahlen – jetzt ist er bankrott
Kreuzfahrtschiff vergisst Frau auf Insel – jetzt ist sie tot