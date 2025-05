Sollen ebenso schön sein wie die Schweizer Bergwelt: die Transsilvanischen Alpen. Imago

National Geographic überrascht mit einer Empfehlung: Statt die Schweiz zu besuchen, sollten Reisende die Transsilvanischen Alpen in Rumänien erkunden, um ähnliche Naturerlebnisse zu geringeren Kosten zu geniessen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das US-Magazin «National Geographic» empfiehlt Rumänien als günstigere Alternative zur Schweiz für Outdoor-Fans.

Das Naturerlebnis sei ähnlich, aber deutlich preiswerter und weniger überlaufen.

Im Fokus steht der 1400 Kilometer lange Fernwanderweg «Via Transilvanica», der durch die Karpaten führt und an zwölf UNESCO-Stätten vorbeigeht. Mehr anzeigen

Die US-Ausgabe des Magazins «National Geographic» empfiehlt seiner Leserschaft Rumänien als Reiseziel anstelle der Schweiz – insbesondere die Transsilvanischen Alpen. «Warum Wanderer die Schweizer Alpen für diese Bergkette in Rumänien verlassen sollten», lautet die Überschrift des Artikels.

Der Grund für diese Empfehlung soll in den vergleichbaren Naturerlebnissen liegen, die zu deutlich geringeren Kosten geboten werden. Zudem seien die Wanderwege in Rumänien weniger überlaufen als in den Schweizer Alpen.

Im Mittelpunkt des Artikels steht der Weitwanderweg «Via Transilvanica», der sich über etwa 1400 Kilometer durch die rumänischen Karpaten erstreckt. Diese Route führt durch beeindruckende Berglandschaften, traditionelle Dörfer und an zwölf UNESCO-Welterbestätten vorbei.

Skipass für 38 statt 82 Franken

«National Geographic» zieht direkte Vergleiche zur Schweiz, sowohl in Bezug auf Wandererlebnisse als auch auf Skifahren. Ein Tagesskipass im rumänischen Poiana Brașov kostet etwa 38 Franken, während in Zermatt über 82 Franken fällig werden.

Neben der Natur und den Preisen wird auch der Charme und die Geschichte Rumäniens hervorgehoben. Die Altstadt von Sibiu, mit über 154'000 Einwohnern, erinnere durch ihre zweigeteilte Lage stark an Bern. Der obere Stadtteil liegt erhöht, während der untere Teil am Cibin-Fluss liegt.

Die Empfehlung des US-Magazins unterstreicht, dass auch weniger bekannte Regionen im internationalen Vergleich zunehmend an Bedeutung gewinnen.