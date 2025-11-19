Seltene Aufnahmen eines realen Waffentests – NATO zeigt spektakuläre Bilder des Torpedoangriffs auf die KNM Trondheim Ein einziger Torpedo genügt: Neue NATO-Aufnahmen dokumentieren die spektakuläre Versenkung der Fregatte KNM Trondheim. Das Video stammt aus der Übung «Ægir 25» und zeigt die Wirkung des Waffensystems so klar wie nie zuvor. 19.11.2025

Ein einziger Torpedo genügt: Neue Nato-Aufnahmen dokumentieren die spektakuläre Versenkung der Fregatte KNM Trondheim. Das Video stammt aus der Übung «Ægir 25» und zeigt die Wirkung des Waffensystems so klar wie nie zuvor.

Die jetzt veröffentlichten Aufnahmen zeigen einen Moment, den sonst nur Einsatzcrews zu sehen bekommen: den Einschlag eines modernen Torpedos auf ein ausgemustertes Kriegsschiff.

Im Mittelpunkt steht die frühere Fregatte KNM Trondheim, die als Testziel diente, um die Leistungsfähigkeit des Systems unter realistischen Bedingungen zu prüfen.

Ein Treffer, der alles entscheidet

Das Videomaterial entstand im September 2025 während einer gross angelegten Nato-Übung im Nordatlantik – und dokumentiert eine Detonation von beeindruckender Wucht.

Mehr Videos aus dem Ressort