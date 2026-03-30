In Westaustralien sieht es aus wie auf dem Mars

In einem Video des Campingparks Shark Bay Caravan Park ist des Wetterphänomen zu sehen. Bild: Shark Bay Caravan Park/Facebook

Die Winde eines herannahenden tropischen Wirbelsturms wirbeln in Australien rostfarbenen Staub auf. Dann färbt sich die Luft blutrot.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die Winde des herannahenden tropischen Wirbelsturms «Narelle» wirbeln in Westaustralien Staub auf.

Dann färbt sich den Himmel blutrot – die Gegend sieht aus wie eine Marslandschaft.

Grund für das Phänomen ist der eisenhaltige Boden in der Gegend.

Er produziert rostfarbenen Staub, der von den Winden aufgewirbelt wurde. Mehr anzeigen

Videos und Fotos eines blutroten Himmels in Westaustralien sehen wie Szenen aus einem Science-Fiction-Film. Als sich der tropische Wirbelsturm «Narelle» am vergangenen Freitag näherte, war über Shark Bay im Westen des Landes der apokalyptisch wirkende Himmel zu sehen.

«Draussen ist es extrem unheimlich und alles ist mit Staub bedeckt. Noch weht nicht viel Wind», schrieb der Campingplatz Shark Bay Caravan Park auf Facebook. «Hoffen wir, dass wir genug Regen bekommen, um das alles wegzuspülen. Für uns ist heute auf jeden Fall ein Tag, an dem wir drinnen bleiben», hiess es weiter.

«Nein, das ist kein Filter!», hiess es beim US-Wetterdienst AccuWeather. Zu der Farbveränderung sei es gekommen, als sich die Luft vor dem Tropensturm mit Staub füllte. Der eisenhaltige Boden in der Gegend produziert rostfarbenen Staub, der von den Winden aufgewirbelt wurde.

Nach Angaben des australischen Wetterdienstes wurde «Narelle» zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft, nachdem er am Samstag Regen und Wind über Westaustralien gebracht hatte.