In Westaustralien sieht es aus wie auf dem Mars

Videos und Fotos eines blutroten Himmels in Westaustralien sehen wie Szenen aus einem Science-Fiction-Film. Als sich der tropische Wirbelsturm «Narelle» am vergangenen Freitag näherte, war über Shark Bay im Westen des Landes der apokalyptisch wirkende Himmel zu sehen.
«Draussen ist es extrem unheimlich und alles ist mit Staub bedeckt. Noch weht nicht viel Wind», schrieb der Campingplatz Shark Bay Caravan Park auf Facebook. «Hoffen wir, dass wir genug Regen bekommen, um das alles wegzuspülen. Für uns ist heute auf jeden Fall ein Tag, an dem wir drinnen bleiben», hiess es weiter.
«Nein, das ist kein Filter!», hiess es beim US-Wetterdienst AccuWeather. Zu der Farbveränderung sei es gekommen, als sich die Luft vor dem Tropensturm mit Staub füllte. Der eisenhaltige Boden in der Gegend produziert rostfarbenen Staub, der von den Winden aufgewirbelt wurde.
Nach Angaben des australischen Wetterdienstes wurde «Narelle» zu einem tropischen Tiefdruckgebiet herabgestuft, nachdem er am Samstag Regen und Wind über Westaustralien gebracht hatte.
«Wir haben alles verloren» – Buschbrände in Australien zerstören Häuser in New South Wales
STORY: Waldbrände im australischen Bundesstaat New South Wales haben am Samstag Tausende Hektar Land vernichtet. Die Behörden forderten die Einwohner in Koolewong, nördlich von Sydney, auf, ihre Häuser zu verlassen. Zudem wurde die höchste Gefahrenstufe ausgerufen. Ein Anwohner berichtet von seiner Flucht vor den Flammen: «Man hat noch nicht einmal Zeit zum Nachdenken. Zum Glück haben wir ein Wohnmobil, das wir retten konnten, sodass wir vorübergehend eine Unterkunft haben. Zwei unserer Autos sind noch immer dort. Wir werden später versuchen, sie zu bergen, müssen wieder von vorne beginnen und haben alles verloren. Es gibt nur das, was wir am Leib tragen.» Bei einer Pressekonferenz in Sydney äusserte sich der Premierminister von New South Wales zum Stand der Dinge. Chris Minns, Premierminister von New South Wales: «Offensichtlich ist die Lage in Koolewong verheerend für die Menschen, die ihre Häuser verloren haben. Uns liegt derzeit eine offizielle Zahl von zwölf beschädigten oder zerstörten Häusern vor, wobei diese Zahl noch weiter steigen könnte. Erfreulicherweise gibt es zum jetzigen Zeitpunkt keine Berichte über Vermisste, Verletzte oder Tote. Was eine gute Nachricht ist.» Am späten Samstagabend Ortszeit wüteten laut Behördenangaben mehr als 70 Buschbrände im gesamten Bundesstaat. Nach mehreren ruhigen Sommern warnen die Behörden aktuell vor einer besonders risikoreichen Buschbrandsaison.