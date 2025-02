In einer langer Schlange gehen Bergsteiger auf einem Pfad knapp unterhalb von Lager vier auf dem Mount Everst. Archivbild: Rizza Alee/AP/dpa

Um gegen die Verschmutzung zu kämpfen und die Sicherheit für die Bergsteiger zu erhöhen, hat Nepal die Aufstiegsgebühr für den Mount Everest deutlich angehoben. Um den höchsten Berg der Welt in der Hauptsaison besteigen zu dürfen, müssen künftig 15’000 Dollar (rund 13’600 Franken) gezahlt werden. Damit erhöht die Gebühr um ein Drittel, bisher waren 11’000 Dollar fällig.

«Die Kosten sind ein Jahrzehnt lang konstant geblieben. Es wurde Zeit, sie anzupassen», sagte am Dienstag der Tourismusbeauftragte des Himalaya-Staates, Narayan Prasad Regmi, der Nachrichtenagentur AFP. Auch in der Nebensaison - also im Winter und während der Monsunzeit, wenn der Aufstieg noch schwieriger ist - werde die Gebühr angehoben: Sie steige von 5500 auf 7500 Dollar.

In Nepal befinden sich acht der zehn höchsten Gipfel der Welt, ausländische Bergsteiger sind eine wichtige Einnahmequelle für das Land. Allein die Aufstiegsgebühr für den 8849 Meter hohen Mount Everest spülte im vergangenen Jahr mehr als vier Millionen Dollar in die Staatskasse.

Nepal war in der Vergangenheit immer wieder kritisiert worden, dass es zu viele Bergsteiger auf den Mount Everest lasse und sich nicht um den Zustand des Berges kümmere. Seit dem vergangenen Jahr müssen Bergsteiger nun beispielsweise Müllsäcke mitnehmen und auch ihre Exkremente aufsammeln.