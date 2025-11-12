  1. Privatkunden
Risse im Asphalt Neue Autobahnbrücke in China stürzt ein

dpa

12.11.2025 - 05:04

Die nun eingestürzte Hongqi-Brücke ist Teil einer Autobahn, die Zentralchina mit dem besetzten Tibet verbindet.
Die nun eingestürzte Hongqi-Brücke ist Teil einer Autobahn, die Zentralchina mit dem besetzten Tibet verbindet.
Bild: Screenshot Nexta/X

Verformungen am Berghang, Risse im Asphalt – dann geht es schnell: Im Südwesten China stürzt eine Autobahnbrücke plötzlich ein. Wie kam es dazu?

DPA

12.11.2025, 05:04

12.11.2025, 05:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nach einem Erdrutsch ist im Südwesten Chinas eine neue Brücke eingestürzt.
  • Ein Teil der mehr als 750 Meter langen Autobahnbrücke Hongqi brach an einer der beiden Flussuferseiten ein.
  • Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag (Ortszeit) offenbar niemand.
Mehr anzeigen

Nach einem Erdrutsch ist im Südwesten Chinas eine neue Brücke eingestürzt. Ein Teil der mehr als 750 Meter langen Autobahnbrücke Hongqi (rote Fahne) brach an einer der beiden Flussuferseiten ein, wie die Behörden der Stadt Barkam in der Provinz Sichuan mitteilten. Verletzt wurde bei dem Vorfall am Dienstagnachmittag (Ortszeit) demnach niemand, weil die Brücke bereits für den Verkehr gesperrt war.

In Chinas sozialen Medien und im chinesischen Staatsfernsehen waren Aufnahmen zu sehen, wie Pfeiler in Ufernähe nachgaben und ein Teil der Brücke abriss. Anschliessend stieg eine dichte Staubwolke auf. 

Risse im Asphalt

Wie die Behörden weiter erklärten, hatte sich der Berghang nahe der Brücke vor dem Unglück bereits verformt. Bei einer Kontrolle am Montag seien dann Risse in der Fahrbahn entdeckt worden. In der Folge wurde die Brücke auf dem Abschnitt der Autobahn 317 zunächst auf unbestimmte Zeit gesperrt. Der Verkehr wurde umgeleitet. 

Die Hongqi-Brücke liegt unweit des im Bau befindlichen Wasserkraftwerks Shuangjiangkou im autonomen Bezirk Ngawa der Tibeter und Qiang. Das 172 Meter hohe Bauwerk überspannt den dort durchlaufenden Dadu-Fluss. Nach Angaben der Baufirma wurde erst im Januar dieses Jahres die Lücke in der Brückenmitte geschlossen und damit der Bau fertigstellt. Weitere Ermittlungen zum Brückeneinsturz laufen, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete.

Tote nach dramatischen Brückeneinsturz in Indien

Tote nach dramatischen Brückeneinsturz in Indien

STORY: Im westindischen Bundesstaat Gujarat ist es am Mittwoch zu einem dramatischen Brückeneinsturz gekommen. Laut örtlichen Medien sind dabei mindestens zehn Menschen ums Leben gekommen. Aber das gesamte Ausmass der Katastrophe ist noch unklar. Ein Anwohner berichtet: «Um 07.15 Uhr, als ich davon erfuhr, eilte ich sofort zum Unfallort. Eine Rikscha, ein Lastwagen, ein Transporter und ein weiteres Fahrzeug waren in den Fluss gestürzt. Wir riefen die Notdienste an, und viele Menschen kamen hierher, um zu helfen. Auch die Rettungskräfte trafen schliesslich ein. Seitdem bergen sie die Leichen.» Das Unglück ereignete sich in der Stadt Vadodara. Örtliche Behörden gehen davon aus, dass fünf Fahrzeuge bei dem Brückeneinsturz in den Fluss gestürzt sind. Die Rettungsarbeiten laufen auf Hochtouren. Bisher ist allerdings noch unklar, wie es zu dem Vorfall kommen konnte.

09.07.2025

