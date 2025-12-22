  1. Privatkunden
DE

Kind mit Mütze Neue Banksy-Werke sorgen in London für Aufsehen

dpa

22.12.2025 - 22:59

Auf Instagram bekannte sich der Künstler zu dem Motiv.
Auf Instagram bekannte sich der Künstler zu dem Motiv.
dpa

Zwei neue Graffitis sorgen in London für Rätselraten: Sind sie wirklich von Banksy? Fans und Schaulustige strömen zu den geheimnisvollen Motiven mit Kind und Mütze – später folgt die Auflösung.

,
,

DPA, Agence France-Presse, Redaktion blue News

22.12.2025, 22:59

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der britische Künstler Banksy hat mit zwei neuen, fast identischen Graffitis in London für viel Gesprächsstoff gesorgt.
  • Der Künstler hatte sich über Stunden nicht zu den Werken bekannt. Stunden später veröffentlichte er ein Bild des Werks in den Onlinediensten.
  • Der aus Bristol stammende Banksy erregt mit seinen Street-Art-Kunstwerken in aller Welt immer wieder Aufsehen, seine Werke werden zu Millionenbeträgen verkauft.
  • Über die Identität des Künstlers wird seit Jahren spekuliert, er selbst hält sich von der Öffentlichkeit fern.
Mehr anzeigen

Mit zwei neuen, nahezu identischen Graffitis hat der britische Künstler Banksy in London für Aufsehen gesorgt. Die Werke zeigen jeweils ein Kind mit Mütze und Gummistiefeln, das neben einer anderen Person liegt, die in den Himmel zeigt. Das eine Graffiti wurde nahe der Tottenham Court Road im touristischem Zentrum entdeckt, das andere in Bayswater nördlich vom Kensington-Park.

Auf einem Foto des Kunstwerks in Bayswater sieht es so aus, als lägen die Figuren auf einem Wellblechdach einer Garage. Auf dem Foto in Banksys Instagram-Account ist in einer Gasse neben der Garage ein überquellender Müllcontainer zu sehen, aus dem Abfall auf den Trottoir fällt. Über dem Gebäude ragt ein Kran empor, an dessen Spitze nachts ein rotes Licht zu sehen ist – möglicherweise eine Anspielung auf einen Weihnachtsbaum.

Graffiti abgedeckt. Banksy-Werk attackiert Richter – doch die Behörden greifen sofort ein

Graffiti abgedecktBanksy-Werk attackiert Richter – doch die Behörden greifen sofort ein

Identität noch immer unbekannt

Banksy, dessen Identität weltweit Spekulationen hervorruft, hatte sich über Stunden nicht zu den Werken bekannt. Am Nachmittag postete er auf seiner Instagramseite Bilder von dem Motiv in Bayswater. Britische Medien hatten zuvor gerätselt, ob es sich nicht um das Werk einer Nachahmerin oder eines Nachahmers handele. Viele Menschen machten Fotos von sich mit den Graffitis im Hintergrund.

Im September hatte der Künstler mit einem Werk an einem Gebäude des Justizzentrums für politische Debatten gesorgt. Das wenig später von den Behörden wieder entfernte Graffiti zeigte einen Richter in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten und war kurz nach Massenprotesten gegen das britische Verbot einer radikalen propalästinensischen Gruppe entstanden.

