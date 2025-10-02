  1. Privatkunden
«Mezza-Gala» in Rom vorgestellt Das ist die neue Uniform der Schweizergarde

SDA

2.10.2025 - 18:58

Der Schweizergardist Lorenz präsentiert die aktualisierte Repräsentationsunform in Rom vor den Medien.

Bild: Keystone

Die Knöpfe sind wie beim Modell aus dem 19. Jahrhundert golden, aber etwas grösser.

Bild: Keystone

Die Schweizergardisten Loic, rechts, und Lorenz, links, führen die neue «Mezza-Gala»-Uniform im Vatikan in Rom vor.

Bild: Keystone

Der Schweizergardist Lorenz präsentiert die aktualisierte Repräsentationsunform in Rom vor den Medien.

Bild: Keystone

Die Knöpfe sind wie beim Modell aus dem 19. Jahrhundert golden, aber etwas grösser.

Bild: Keystone

Die Schweizergardisten Loic, rechts, und Lorenz, links, führen die neue «Mezza-Gala»-Uniform im Vatikan in Rom vor.

Bild: Keystone

Die neue «Mezza-Gala»-Uniform der Schweizergarde ist im Vatikan vorgestellt worden. Hergestellt wurden die nur neun Exemplare in Rothenthurm SZ.

,

Keystone-SDA, Redaktion blue News

02.10.2025, 18:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im Vatikan ist eine neue Uniform der Schweizergarde vorgestellt worden.
  • Die sogenannte «Mezza-Gala»-Uniform wird etwa für Besuche in der Botschaft getragen und in Rothenthurm SZ hergestellt.
  • Nachempfunden ist die grösstenteils aus Wolle gefertigte Uniform der ursprünglichen «Mezza-Gala»-Uniform der Schweizergarde von Ende des 19. Jahrhunderts
Mehr anzeigen

Im Vatikan ist am Donnerstag eine neue Uniform der Schweizergarde vorgestellt worden. Die sogenannte «Mezza-Gala»-Uniform wird unter anderem für Besuche in der Botschaft getragen und in Rothenthurm SZ hergestellt.

Nachempfunden ist die Uniform der ursprünglichen «Mezza-Gala»-Uniform der Schweizergarde von Ende des 19. Jahrhunderts, wie der Kommandant des Korps, Christoph Graf, am Donnerstag in Rom vor den Medien erklärte. Getragen wird sie bei Botschaftsbesuchen, Medienkonferenzen oder offiziellen Nachtessen, und zwar ausschliesslich von Stabsoffizieren und Feldweibeln.

Sie ist wie die ursprüngliche Halb-Gala-Uniform schwarz mit goldenen Knöpfen, die in der aktualisierten Version etwas grösser daherkommen. Dafür fehlen bei der neuen Variante die goldenen Epauletten und der Helm wurde durch einen Hut in deutschem Stil ersetzt, wie der Korporal und Pressesprecher des Korps, Eliah Cinotti, auf Nachfrage erklärte.

Die neue Uniform – von der es nur neun Stück gibt – ist grösstenteils aus Wolle gefertigt.

Papst schlägt versehentlich Kameramann

Papst schlägt versehentlich Kameramann

08.09.2025

