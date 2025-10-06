Der neue GaultMillau Guide 2026 ist da – und er bringt Bewegung in die Schweizer Gourmetszene. 880 Restaurants, 100 Gourmet-Hotels und die 150 besten Schweizer Winzer sind gelistet. Ganze 109 Restaurants sind erstmals dabei, 98 Köche verbessern ihre Bewertung, 32 verlieren Punkte.
Jura
In der kleinen jurassischen Gemeinde Le Noirmont (1957 Einwohner) steht ein neues kulinarisches Aushängeschild: die Maison Wenger von Jérémy Desbraux und Anaëlle Roze.
Chef Jérémy (39) kocht auf 18-Punkte-Niveau und setzt auf Produkte aus der Region. Das Restaurant und das Hotel wurden im Winter umgebaut. Desbraux strebt nach Perfektion – kein Zufall, denn er arbeitete zuvor jahrelang bei Franck Giovannini im weltberühmten «Hôtel de Ville» Crissier (VD), wie das Fachmagazin «Gault Millau» schreibt.
Das kleine Dorf ist übrigens schon einmal in die Schweizer Gourmetgeschichte eingegangen: Georges Wenger, der frühere Küchenchef des Hauses, wurde 1997 vom «Gault Millau» als «Koch des Jahres» ausgezeichnet.
Tessin und Graubünden
Der «Club des 19» wächst weiter. Marco Campanella erreichte im «Eden Roc» Ascona als jüngster Koch die Höchstnote von 19 Punkten – und wurde nun auch in seiner Winterresidenz, dem «Tschuggen Grand Hotel» Arosa, mit 19 Punkten bewertet.
GaultMillau-Chef Urs Heller sagt: «Ich habe alle 19-Punkte-Chefs auch dieses Jahr besucht und war begeistert. Sie sind hervorragende Ausbildner und fluten das Land regelmässig mit neuen Talenten.»
Im Tessin punktet Reto Brändli im «Ecco» Ascona nach seiner Rückkehr aus Berlin. Auch Kira Ghidoni von der «Osteria Bisnona» Contone TI zählt zu den neuen Entdeckungen des Jahres.
Zürich
In Zürich sorgt Dario Moresco mit seiner modernen italienischen Küche im «Orsini» für Aufsehen – 17 Punkte und der Titel «Aufsteiger des Jahres». Zudem steigen Marco Ortolani im «La Réserve» und der Japaner Atsushi Hiraoka im «Dolder Grand» in die 17-Punkte-Liga auf.
Im gleichen Haus wirkt auch Evelyn Igl, Ehefrau von Heiko Nieder, die als «Gastgeberin des Jahres» ausgezeichnet wird. Ihre Servicebrigade ist zu 100 Prozent weiblich.
Westschweiz
In der Romandie gehören Armel Bedouet vom «L’Aparté» Genf und PP Clément vom «Au Chasseur» Fribourg zu den Aufsteigern.
Weitere neue 17-Punkte-Adressen in der Westschweiz sind:
Dazu kommt die Französin Charline Pichon, die im «Hôtel de Ville» Crissier über einen der grössten Weinkeller der Schweiz mit 40 000 Flaschen wacht – sie ist «Sommelier des Jahres».
Ostschweiz und Mittelland
Zu den neuen Talenten zählen Valentin Sträuli («Igniv» Andermatt), Sascha Spring («Seepark» Thun), Monika Huber («Schlössli» Bottighofen TG), Marc-Joshua Engel («Aux Trois Amis» Schernelz BE) und Flavio Fermi («Ackermannshof» Basel).
Stephanie Mittler, Souschefin im «Mammertsberg» Freidorf TG, beeindruckt mit ihren Desserts und wird als «Patissier des Jahres» ausgezeichnet.
Green Chef und Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeit ist in der Schweizer Spitzengastronomie längst Standard. Doch «Gault Millau» kürt weiterhin Vorreiter: Den Titel «Green Chef of the Year 2026» erhält Pascal Steffen, 18-Punkte-Chef im «Roots» Basel, der als «Gemüseflüsterer» gilt.
Weitere Auszeichnungen und Hotels
Zwölf neue Chefs erreichen 17 Punkte, darunter James Baron in der «Säumerei am Inn» La Punt Chamues-ch (GR), Tino Zimmermann in der «Stiva Veglia» Schnaus (GR) und André Kneubühler in «The Omnia» Zermatt. Auch die «Chedi-Twins» Dominik Sato und Fabio Toffolon steigern ihre Bewertung in der Bergfiliale «Japanese at Gütsch».
Bereits vor einigen Wochen wurden zwei Sonderpreise vergeben: «Badrutt’s Palace» St. Moritz ist «Hotel des Jahres» und«Olympia» Bern erhält den Titel «Pop des Jahres».
