Schweizer Forscher entdecken Super-Erde tief im Weltall

Ein internationales Forscherteam unter Beteiligung der Universität Genf hat einen Exoplaneten namens HD 20794 d entdeckt. Diese Super-Erde ermöglicht es, neue Hypothesen über ausserirdisches Leben zu testen.

Dieser ist 19,7 Lichtjahre von der Erde entfernt.

Der Planet bewegt sich auf einer elliptischen Bahn zwischen habitabler und nicht habitabler Zone und könnte potenziell Wasser beherbergen. Mehr anzeigen

Ein internationales Forscherteam – darunter auch Personen vom Astronomischen Departement der Universität Genf – hat einen neuen Planeten ausserhalb unseres Sonnensystems entdeckt. Er trägt den Namen HD 20794 d.

Dieser erdähnliche Planet ist um einiges grösser als unsere Erde. Er ist Teil eines Planetensystems, das zwei weitere Planeten enthält.

Der Planet bewegt sich auf einer elliptischen Bahn um seinen Stern und wechselt dabei zwischen der habitablen und nicht-habitablen Zone. Diese Zone ist der Bereich, in dem flüssiges Wasser existieren könnte, wie die Universität Genf kürzlich mitteilte. Die Entdeckung wurde in der Fachzeitschrift «Astronomy & Astrophysics» veröffentlicht.

19,7 Lichtjahre entfernt

Das Sonnensystem, zu dem HD 20794 d gehört, ist 19,7 Lichtjahre von uns entfernt, was in astronomischen Massstäben als relativ nah gilt. Xavier Dumusque, Wissenschaftler an der Universität Genf und Co-Autor der Studie, erklärte gegenüber dem Westschweizer Radio RTS, dass der Planet von besonderem Interesse sei, da er um einen uns nahen Stern kreist. In naher Zukunft könnten Bilder des Planeten gemacht werden, was die Suche nach Leben auf ihm ermöglichen würde.

Die Entdeckung wurde durch Daten ermöglicht, die über zwei Jahrzehnte hinweg mit verschiedenen Teleskopen gesammelt wurden, so die Universität Genf.

Exoplaneten sind Himmelskörper, die ausserhalb unseres Sonnensystems um andere Sterne kreisen. Seit der ersten Entdeckung eines Exoplaneten im Jahr 1995, für die Michel Mayor und Didier Queloz 2019 den Physiknobelpreis erhielten, wurden über 7000 solcher Planeten identifiziert.

