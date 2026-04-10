Bub (9) nackt und unterernährt in Kleinbus entdeckt

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Vater überwachte ihn mit Kamera Bub (9) nackt und unterernährt in Kleinbus entdeckt

dpa

10.4.2026 - 20:08

Polizeibeamte haben in einem Lieferwagen einen neunjährigen Jungen entdeckt, der dort über ein Jahr gefangen gehalten worden sein soll .
Polizeibeamte haben in einem Lieferwagen einen neunjährigen Jungen entdeckt, der dort über ein Jahr gefangen gehalten worden sein soll .
dpa (Archivbild)

Über ein Jahr soll ein neunjähriger Bub in einem Lieferwagen gefangen gewesen sein. Die Staatsanwaltschaft berichtet, dass er beim Auffinden nicht mehr laufen konnte und unter einer Decke neben Exkrementen lag.

,

DPA, Redaktion blue News

10.04.2026, 20:08

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Nahe der Grenze zur Schweiz im französischen Elsass ist ein neunjähriger Bub nackt und unterernährt in einem Kleinbus gefunden worden.
  • Sein Vater hatte ihn laut Staatsanwaltschaft über ein Jahr lang dort gefangen gehalten.
  • In dem Lieferwagen habe er in Embryonalhaltung unter einer Decke neben Exkrementen gelegen. Er sei nicht mehr in der Lage gewesen, zu laufen.
  • Mit einer Videokamera überwachte der Vater den im Hof stehenden Lieferwagen.
Mehr anzeigen

Ein Vater soll seinen neunjährigen Sohn über ein Jahr in einem Lieferwagen in Frankreich gefangen gehalten haben. Der 43 Jahre alte Mann sei von der Polizei festgenommen worden, teilte die Staatsanwaltschaft in Mulhouse mit. Von Nachbarn alarmierte Beamte hätten das Kind nackt und unterernährt in dem Fahrzeug auf dem Hof eines Mehrfamilienhauses in der elsässischen Ortschaft Hagenbach entdeckt. Der Vater wohnte in einer der Wohnungen des Hauses. Der Ort liegt unweit der Grenze zu Deutschland und der Schweiz.

Nach eigenen Angaben sei der Junge zwischen September 2023 und Dezember 2024 in dem Lieferwagen eingesperrt worden und habe Ende 2024 das letzte Mal geduscht. In dem Lieferwagen habe er in Embryonalhaltung unter einer Decke neben Exkrementen gelegen. Wegen des langen Aufenthalts in dem Lieferwagen sei das Kind nicht mehr in der Lage gewesen zu laufen, als es entdeckt wurde, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der Junge wurde in ein Spital nach Mulhouse gebracht. Die Lebensgefährtin des Vaters wurde ebenfalls festgenommen.

Misshandelt und eingesperrt. Mann hält Frau über Jahre in Schweinestall gefangen

Misshandelt und eingesperrtMann hält Frau über Jahre in Schweinestall gefangen

Lebensgefährtin wollte Jungen in Psychiatrie abschieben

Bei der Befragung habe der Junge angegeben, grosse Beziehungsprobleme mit der Lebensgefährtin gehabt zu haben, die ihn nicht mehr in der Wohnung haben wollte und gedrängt habe, dass er in eine psychiatrische Klinik eingewiesen wird. Sein Vater habe ihn in den Kleinbus gesperrt, um eine Einweisung zu vermeiden.

Mit dem Paar in der Wohnung lebten zwei zehn und zwölf Jahre alte Töchter. Mit einer Videokamera überwachte der Vater den im Hof stehenden Lieferwagen. Aufzeichnungen zeigten, dass der Vater sich zweimal täglich zu dem Fahrzeug begab, um dort etwas hereinzuwerfen, teilte die Staatsanwaltschaft mit.

Mehr zum Thema

Seit 1994 vermisst. Verschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden

Seit 1994 vermisstVerschollenes Mädchen nach Jahrzehnten lebendig gefunden

Stiefmutter droht lebenslange Haft. 20 Jahre eingesperrt – Mann flieht mit Feuer aus dem Horror-Zimmer

Stiefmutter droht lebenslange Haft20 Jahre eingesperrt – Mann flieht mit Feuer aus dem Horror-Zimmer

Italiener in New York entführt, gefoltert. In der Schweiz lebender US-Unternehmer in Bitcoin-Erpressungsfall festgenommen

Italiener in New York entführt, gefoltertIn der Schweiz lebender US-Unternehmer in Bitcoin-Erpressungsfall festgenommen

Meistgelesen

Trump warnt: Iraner sind nur noch am Leben, «um zu verhandeln»
Bub (9) nackt und unterernährt in Kleinbus entdeckt
Bar-Betreiber Moretti «zu krank» für Anhörung – TV-Team erwischt ihn beim Arbeiten
Schweizer Soldaten posieren mit Rhodesien-Flagge
«Ewigi Liebi» für verstorbene Energy-Moderatorin – Opfer bei Brand von Kerzers