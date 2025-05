Polizei in den Niederlanden entdeckt Leichen in Auto

Niederlande: Entführte Kinder in Lebensgefahr? – Polizei findet Brief

Groningen, 20.05.2025: Entführte Kinder in Lebensgefahr? Noch immer sucht die niederländische Polizei mit einem Grossaufgebot nach zwei vermissten Kindern. Sie schliesst eine Entführung durch den Vater der Kinder nicht aus und fürchtet, dass er sie und sich selbst töten will. Das vermuten die Ermittler, weil sie einen Brief gefunden haben, der von dem 67-jährigen Verdächtigen geschrieben wurde. Bei der grossangelegten Suche wird eng mit der deutschen Polizei zusammengearbeitet, denn es wird nicht ausgeschlossen, dass der Mann mit den Kindern nach Deutschland gefahren ist. Der zehn Jahre alte Jeffrey und seine acht Jahre alte Schwester Emma werden seit Samstag vermisst. Die Kinder wohnen in der Nähe der niederländischen Ortschaft Beerta dicht bei der Grenze zu Niedersachsen. Sie sollen in einem grauen Toyota mitgenommen worden sein.

21.05.2025