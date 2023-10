Schweizer Wetterflash Wie wird das Wetter in der Schweiz in den nächsten 24 Stunden? Hier erfahren Sie alles Wichtige! 09.10.2023

Statt kühlem Herbst gibt es Sonne satt: Auch die nächsten Tage bleiben in der Schweiz ungewöhnlich warm und trocken. Zum Wochenende hin gibt es aber einen Wetterumschwung.

Es bleibt die Woche über sehr warm und trocken.

Überall in der Schweiz wurden Temperaturrekorde aufgestellt.

Zum Wochenende ist eine Kaltfront im Anmarsch. Mehr anzeigen

Die Wintersachen dürfen weiterhin im Schrank bleiben, denn es bleibt für die Jahreszeit ungewöhnlich warm. Laut dem Wetterdienst Meteonews erreichten die Temperaturen am Montag mit teilweise um die 25 Grad eher August- als Oktoberwerte.

Verantwortlich dafür ist das Hochdruckgebiet Tora, das schon die erste Woche im Oktober sommerlich geprägt hatte: Schweizweit war es rund 4,5 Grad wärmer als üblich.

Vielerorts gab es neue Temperaturrekorde oder die alten Bestmarken wurden egalisiert. In Bern-Zollikofen wurde ein Topwert von 26,0 Grad gemessen, so warm war es zu diesem Zeitpunkt in der Bundesstadt seit 1931 nicht mehr. Am wärmsten jedoch war es in Acquarossa-Comprovasco im Tessin mit 29,4 Grad.

Auf dem San Bernardino kletterte das Quecksilber auf 22,0 Grad, im Val Müstair in Graubünden auf 22,8 Grad, wie Meteonews auf X (vormals Twitter) mitteilt.

Bereits am Samstag und am Sonntag wurde in der Schweiz an diversen Wetterstationen Temperaturrekorde gebrochen. Am Sonntag wurden die bisherigen Oktober-Temperaturrekorde an 13 Messstationen gebrochen oder egalisiert.

Neuer Tag, neue Oktoberrekorde. Auf dem San Bernardino zeigte das Thermometer 22.0 Grad an, im Val Müstair gab es 22.8 Grad. An beiden Stationen stammt der bisherige Rekord vom vergangenen Samstag oder Sonntag. Messwerte: https://t.co/cmiKXIn2fB (me)

Bild: Splügenpass pic.twitter.com/E2xtWjUeGL — MeteoNews Schweiz (@MeteoNewsAG) October 9, 2023

Kaltfront zum Wochenende

Etwas trüber wird es die nächsten Tage durch auftauchenden Saharastaub in einigen Regionen. Viel Sonnenschein prägt aber weiterhin das Wetter, die Temperaturen halten sich bei 24 bis 26 Grad. Am Dienstag ziehen ein paar Schleierwolken durch, am Mittwoch gibt es keine grossen Veränderungen, auch Donnerstag und Freitag bleibt es sonnig und sehr warm.

Zum Wochenende kommt es dann wohl zu einer gravierenden Wetteränderung: Eine Kaltfront ist im Anmarsch und bringt viele Wolken und Regen mit. Damit ist die Zeit der Temperaturrekorde eindeutig vorbei.