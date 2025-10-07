  1. Privatkunden
Zwischenfall in New York Passagierjets kollidieren auf Rollfeld – neue Videos aufgetaucht

Luna Pauli

7.10.2025

Kollision auf dem Rollfeld – neue Aufnahmen aus New York: Noch ist unklar, wie es zu dem Zusammenstoss am Flughafen LaGuardia kommen konnte

Kollision auf dem Rollfeld – neue Aufnahmen aus New York: Noch ist unklar, wie es zu dem Zusammenstoss am Flughafen LaGuardia kommen konnte

Neue Aufnahmen von Sicherheitskameras am Flughafen LaGuardia zeigen, wie zwei Delta-Flugzeuge auf dem Rollfeld zusammenstossen. Die Ermittlungen laufen – bislang ist offen, wie es dazu kam und wer verantwortlich ist.

07.10.2025

Neue Aufnahmen von Sicherheitskameras am Flughafen LaGuardia zeigen, wie zwei Delta-Flugzeuge auf dem Rollfeld zusammenstossen. Die Ermittlungen laufen – bislang ist offen, wie es dazu kam und wer verantwortlich ist.

07.10.2025, 18:54

07.10.2025, 19:01

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Am 1. Oktober kam es am Flughafen LaGuardia in New York zu einer leichten Kollision zweier Regionaljets auf dem Taxiway.
  • Ein Crew-Mitglied erlitt eine Knieverletzung und wurde medizinisch versorgt.
  • Noch ist nicht geklärt, welche Flugmaschine für den Zusammenstoss verantwortlich ist.
Mehr anzeigen

Am Mittwochabend, 1. Oktober, ist es am New Yorker Flughafen LaGuardia zu einer Kollision zwischen zwei Delta-Regionaljets gekommen. Die beiden Maschinen des Delta-Partners Endeavor Air, beides CRJ-900, stiessen beim Rollen auf dem Taxiway mit geringer Geschwindigkeit zusammen.

Einer der Jets war gerade aus Charlotte im US-Bundesstaat North Carolina gelandet, als die Maschine, die nach Roanoke im Bundesstaat Virginia starten sollte, mit ihrer rechten Flügelspitze die Cockpitfront des ankommenden Flugzeugs streifte.

Eine Verletzte – Ursache wird untersucht

Nach Angaben der Flughafenbetreiberin Port Authority wurde eine Flugbegleiterin am Knie verletzt und ins Spital gebracht. Alle übrigen Passagiere blieben unverletzt. Die insgesamt 85 Reisenden beider Flüge wurden ins Terminal gebracht und dort von der Airline betreut. Delta erklärte, die Sicherheit von Gästen und Mitarbeitenden habe oberste Priorität. Man arbeite eng mit den Behörden zusammen, um die Ursache des Vorfalls zu klären. Der Flugbetrieb am Flughafen LaGuardia war durch die Kollision nicht beeinträchtigt.

Der Artikel zum Vorfall des 1. Oktobers

Flugzeuge stossen in LaGuardia zusammen

Flugzeuge stossen in LaGuardia zusammen

Auf dem Rollfeld des New Yorker Flughafens LaGuardia kam es am Mittwochabend zu einer Kollision zweier Delta-Maschinen. Ein Flügel krachte in das Cockpitfenster des anderen Flugzeugs – eine Flugbegleiterin wurde verletzt.

02.10.2025

