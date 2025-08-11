Nordkoreaner schwimmt zehn Stunden in die Freiheit – trotz Schiessbefehl

In Nordkorea werden die Grenzen von Soldaten überwacht. Trotzdem gelang einem Bewohner die Flucht – mit einer gefährlichen Aktion. Im Bild: Der nordoreanische Oberstleutnant der Volksarmee Nam Dong Ho. Das Foto entstand 2016. KEYSTONE

Eine Flucht, so gefährlich wie spektakulär: Ein Nordkoreaner entkam über das Meer – trotz Schiessbefehl an der Grenze. Er trotzte der Kälte und schwamm zehn Stunden in eiskalten Gewässern.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Nordkoreaner entkam trotz Schiessbefehl über das Meer nach Südkorea.

Der Flüchtige schwamm mit improvisierten Schwimmhilfen in Plastikfolie verpackt rund zehn Stunden durch eiskaltes Wasser und wurde südlich der Grenze aufgegriffen.

Die Route ist berüchtigt für reissenden Strömungen, eisigen Temperaturen und strenge militärische Überwachung.

Wer bei der Flucht entdeckt wird, muss mit harten Strafen rechnen – in vielen Fällen sogar mit dem Tod. Mehr anzeigen

Ein Nordkoreaner hat eine spektakuläre Flucht nach Südkorea geschafft – trotz höchster Lebensgefahr. Laut südkoreanischen Behörden entkam er nordkoreanischen Grenzsoldaten, die den Befehl hatten, bei Sichtkontakt zu schiessen. Mit improvisierten Plastikschwimmhilfen und in Plastikfolie gewickelt, hielt sich der Mann über Wasser und schwamm rund zehn Stunden lang entlang der Westküste der koreanischen Halbinsel, bevor er südkoreanisches Territorium erreichte.

Der Fall sorgt für Aufsehen, weil der Seeweg an dieser Stelle wegen starker Strömungen, niedriger Wassertemperaturen und militärischer Überwachung als besonders gefährlich gilt.

Erstmals wurde der Mann – dessen Identität nicht bekannt ist – am 30. Juli gesichtet. Dabei winkte er südkoreanischen Soldaten zu und erklärte, überlaufen zu wollen.

Rund zweieinhalb Kilometer südlich der nordkoreanischen Grenze wurde er schliesslich von der südkoreanischen Armee aufgenommen. Die Nachricht über seine Flucht wurde am 7. August publik – zunächst berichtete das «Wall Street Journal» darüber.

Flüchtende werden gar mit dem Tod gestraft

Fluchten von Nord- nach Südkorea sind seit der verstärkten Grenzsicherung durch den nordkoreanischen Führer Kim Jong Un seltener geworden. Die meisten herkömmlichen Routen sind geschlossen, und diejenigen, die beim Fluchtversuch erwischt werden, müssen mit harten Strafen oder dem Tod rechnen.

In den letzten Jahren haben entschlossene Flüchtlinge zu riskanten Methoden gegriffen, darunter die Überquerung in kleinen Booten oder das Schwimmen durch gefährliche Küstengewässer. Auch der Einsatz von Schleusern, um nach China zu gelangen, ist aufgrund verstärkter Überwachung zurückgegangen.

Diese jüngste Flucht ist nicht die erste ihrer Art. Bereits 2024 schwamm ein anderer nordkoreanischer Überläufer durch dieselbe Küstenregion. Diese Gegend gilt nun als einer der wenigen verbleibenden, wenn auch gefährlichen, Fluchtwege.

In einem separaten, aber verwandten Vorfall hat Nordkorea sich geweigert, den Leichnam eines 36-jährigen nordkoreanischen Bauern zu beanspruchen, dessen Körper in derselben Küstenregion angespült wurde. Südkoreanische Beamte haben nicht bekannt gegeben, wie der Mann starb, erklärten jedoch, dass er nach einer formellen Beerdigung eingeäschert wird.

Laut dem Journal ist es nicht ungewöhnlich, dass Leichen aus Nordkorea nach Südkorea gespült werden. Die beiden Länder teilen sich mehrere Wasserwege, und Nordkorea ist besonders im Sommer anfällig für Sturzfluten und tödliche Erdrutsche. Die Weigerung, sich mit dem Fall des Bauern zu befassen, unterstreicht die anhaltende diplomatische Eiszeit zwischen Nord- und Südkorea.

Der neu gewählte südkoreanische Präsident Lee Jae Myung hat einen weniger konfrontativen Ansatz gegenüber Pjöngjang versprochen. Wie von «Straight Arrow News» berichtet, liess Lee Lautsprecher an der Grenze entfernen, die K-Pop und pro-seoulische Botschaften sendeten – ein symbolischer Schritt zur Entspannung der Spannungen.

Pjöngjang wies diesen Schritt zurück und erklärte, die Beziehungen seien nun irreparabel.

