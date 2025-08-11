Nordkoreaner schwimmt zehn Stunden in die Freiheit – trotz Schiessbefehl

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

In Plastikfolie eingepackt Nordkoreaner schwimmt zehn Stunden in die Freiheit – trotz Schiessbefehl

ai-scrape

11.8.2025 - 22:39

In Nordkorea werden die Grenzen von Soldaten überwacht. Trotzdem gelang einem Bewohner die Flucht – mit einer gefährlichen Aktion. Im Bild: Der nordoreanische Oberstleutnant der Volksarmee Nam Dong Ho. Das Foto entstand 2016. 
In Nordkorea werden die Grenzen von Soldaten überwacht. Trotzdem gelang einem Bewohner die Flucht – mit einer gefährlichen Aktion. Im Bild: Der nordoreanische Oberstleutnant der Volksarmee Nam Dong Ho. Das Foto entstand 2016. 
KEYSTONE

Eine Flucht, so gefährlich wie spektakulär: Ein Nordkoreaner entkam über das Meer – trotz Schiessbefehl an der Grenze. Er trotzte der Kälte und schwamm zehn Stunden in eiskalten Gewässern.

Carlotta Henggeler

11.08.2025, 22:39

11.08.2025, 22:46

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Nordkoreaner entkam trotz Schiessbefehl über das Meer nach Südkorea.
  • Der Flüchtige schwamm mit improvisierten Schwimmhilfen in Plastikfolie verpackt rund zehn Stunden durch eiskaltes Wasser und wurde südlich der Grenze aufgegriffen.
  • Die Route ist berüchtigt für reissenden Strömungen, eisigen Temperaturen und strenge militärische Überwachung.
  • Wer bei der Flucht entdeckt wird, muss mit harten Strafen rechnen – in vielen Fällen sogar mit dem Tod.
Mehr anzeigen

Ein Nordkoreaner hat eine spektakuläre Flucht nach Südkorea geschafft – trotz höchster Lebensgefahr. Laut südkoreanischen Behörden entkam er nordkoreanischen Grenzsoldaten, die den Befehl hatten, bei Sichtkontakt zu schiessen. Mit improvisierten Plastikschwimmhilfen und in Plastikfolie gewickelt, hielt sich der Mann über Wasser und schwamm rund zehn Stunden lang entlang der Westküste der koreanischen Halbinsel, bevor er südkoreanisches Territorium erreichte.

Der Fall sorgt für Aufsehen, weil der Seeweg an dieser Stelle wegen starker Strömungen, niedriger Wassertemperaturen und militärischer Überwachung als besonders gefährlich gilt.

Erstmals wurde der Mann – dessen Identität nicht bekannt ist – am 30. Juli gesichtet. Dabei winkte er südkoreanischen Soldaten zu und erklärte, überlaufen zu wollen.

Rund zweieinhalb Kilometer südlich der nordkoreanischen Grenze wurde er schliesslich von der südkoreanischen Armee aufgenommen. Die Nachricht über seine Flucht wurde am 7. August publik – zunächst berichtete das «Wall Street Journal» darüber.

Flüchtende werden gar mit dem Tod gestraft

Fluchten von Nord- nach Südkorea sind seit der verstärkten Grenzsicherung durch den nordkoreanischen Führer Kim Jong Un seltener geworden. Die meisten herkömmlichen Routen sind geschlossen, und diejenigen, die beim Fluchtversuch erwischt werden, müssen mit harten Strafen oder dem Tod rechnen.

In den letzten Jahren haben entschlossene Flüchtlinge zu riskanten Methoden gegriffen, darunter die Überquerung in kleinen Booten oder das Schwimmen durch gefährliche Küstengewässer. Auch der Einsatz von Schleusern, um nach China zu gelangen, ist aufgrund verstärkter Überwachung zurückgegangen.

Diese jüngste Flucht ist nicht die erste ihrer Art. Bereits 2024 schwamm ein anderer nordkoreanischer Überläufer durch dieselbe Küstenregion. Diese Gegend gilt nun als einer der wenigen verbleibenden, wenn auch gefährlichen, Fluchtwege.

Im Dienst der Diktatur. Aus Nordkorea geschmuggeltes Handy zeigt Ausmass der Überwachung

Im Dienst der DiktaturAus Nordkorea geschmuggeltes Handy zeigt Ausmass der Überwachung

In einem separaten, aber verwandten Vorfall hat Nordkorea sich geweigert, den Leichnam eines 36-jährigen nordkoreanischen Bauern zu beanspruchen, dessen Körper in derselben Küstenregion angespült wurde. Südkoreanische Beamte haben nicht bekannt gegeben, wie der Mann starb, erklärten jedoch, dass er nach einer formellen Beerdigung eingeäschert wird.

Laut dem Journal ist es nicht ungewöhnlich, dass Leichen aus Nordkorea nach Südkorea gespült werden. Die beiden Länder teilen sich mehrere Wasserwege, und Nordkorea ist besonders im Sommer anfällig für Sturzfluten und tödliche Erdrutsche. Die Weigerung, sich mit dem Fall des Bauern zu befassen, unterstreicht die anhaltende diplomatische Eiszeit zwischen Nord- und Südkorea.

Der neu gewählte südkoreanische Präsident Lee Jae Myung hat einen weniger konfrontativen Ansatz gegenüber Pjöngjang versprochen. Wie von «Straight Arrow News» berichtet, liess Lee Lautsprecher an der Grenze entfernen, die K-Pop und pro-seoulische Botschaften sendeten – ein symbolischer Schritt zur Entspannung der Spannungen.

Pjöngjang wies diesen Schritt zurück und erklärte, die Beziehungen seien nun irreparabel.

Mehr Videos aus dem Ressort

Südkorea entfernt Anti-Nordkorea-Lautsprecher an der Grenze

Südkorea entfernt Anti-Nordkorea-Lautsprecher an der Grenze

STORY: Südkorea hat entlang der Grenze mit der Entfernung der Lautsprecher begonnen, die gegen Nordkorea gerichtete Sendungen verbreitet hatten.  Lee Kyung-ho / Sprecher Verteidiungsministerium Südkorea «Unser Militär hat heute damit begonnen, Lautsprecher in Richtung Nordkorea zu entfernen. Dies ist eine praktische Massnahme, um die Spannungen zwischen Süd und Nord zu entschärfen, ohne die Einsatzbereitschaft des Militärs zu beeinträchtigen.» Vor der Entfernung hätten keine Gespräche mit Nordkorea stattgefunden.  Die neue Regierung von Präsident Lee Jae-myung ist bestrebt, die Spannungen mit Pjöngjang zu reduzieren. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt im Juni hatte sie Propagandasendungen, die das nordkoreanische Regime kritisieren, abgeschaltet. Damit sollte der ins Stocken geratene Dialog mit dem Nachbarland wiederbelebt werden. Nordkorea wies jedoch kürzlich die Annäherungsversuche zurück und erklärte, es habe kein Interesse an Gesprächen mit Südkorea.

04.08.2025

Meistgelesen

Für Donald Trump steht der Tag der Abrechnung bevor
Nordkoreaner schwimmt zehn Stunden in die Freiheit – trotz Schiessbefehl
Trump stellt klar: «Gold wird nicht mit Zöllen belegt»
So haben Bernhard und Mari Russi ihre Ehe gerettet
ChatGPT 5 mit Horror-Start – User wollen Vorgänger zurück

Mehr aus dem Ressort

Bergunfall. Vermisster Mann am Lagginhorn VS leblos aufgefunden

BergunfallVermisster Mann am Lagginhorn VS leblos aufgefunden

Spaniel mit Schutzanzug. Wie Hündin Maple kranke Honigbienen rettet

Spaniel mit SchutzanzugWie Hündin Maple kranke Honigbienen rettet

Polizei sucht Zeugen. Vierjähriger Bub bei Unfall in St. Gallen tödlich verletzt

Polizei sucht ZeugenVierjähriger Bub bei Unfall in St. Gallen tödlich verletzt