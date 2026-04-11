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Hunderte sitzen stundenlang fest Oberleitung fällt auf ICE – mindestens zwei Verletzte

dpa

11.4.2026 - 23:09

Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery
Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery. Ein ICE steckte wegen eines Oberleitungsschadens im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt fest.

Ein ICE steckte wegen eines Oberleitungsschadens im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt fest.

Bild: Heiko Rebsch/dpa

Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery. Eine Oberleitung war direkt auf den Zug gefallen. Hunderte Reisende sassen im ICE fest.

Eine Oberleitung war direkt auf den Zug gefallen. Hunderte Reisende sassen im ICE fest.

Bild: Heiko Rebsch/dpa

Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery. Es mussten Verletzte versorgt werden.

Es mussten Verletzte versorgt werden.

Bild: Heiko Rebsch/dpa

Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery
Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery. Ein ICE steckte wegen eines Oberleitungsschadens im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt fest.

Ein ICE steckte wegen eines Oberleitungsschadens im deutschen Bundesland Sachsen-Anhalt fest.

Bild: Heiko Rebsch/dpa

Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery. Eine Oberleitung war direkt auf den Zug gefallen. Hunderte Reisende sassen im ICE fest.

Eine Oberleitung war direkt auf den Zug gefallen. Hunderte Reisende sassen im ICE fest.

Bild: Heiko Rebsch/dpa

Oberleitung fällt auf ICE: Hunderte sitzen stundenlang fest – Gallery. Es mussten Verletzte versorgt werden.

Es mussten Verletzte versorgt werden.

Bild: Heiko Rebsch/dpa

Eine Oberleitung reisst auf einer wichtigen Bahnstrecke in Deutschland. Ein ICE fährt dagegen und bleibt liegen – es gibt mindestens zwei Verletzte. Stunden später ist der beschädigte Zug in einem Bahnhof angekommen.

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DPA, Redaktion blue News

11.04.2026, 23:09

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Auf einer wichtigen Bahnstrecke in Deutschland ist die Oberleitung auf einen ICE gefallen.
  • Mindestens zwei Personen wurden verletzt.
  • Nachdem der Zug zunächst abgeschleppt werden sollte, konnte er schliesslich aus eigener Kraft zum nächstgelegenen Bahnhof fahren.
Mehr anzeigen

Eine Oberleitung ist auf der Bahnstrecke zwischen Berlin und München auf einen Zug gefallen. Hunderte Reisende sassen stundenlang in dem ICE fest. Wie eine Bahnsprecherin mitteilte, war die Oberleitung am Mittag bei Zahna-Elster in Sachsen-Anhalt gerissen. 

An einer Stelle seien dadurch Fenster des Zuges beschädigt worden, zwei Fahrgäste wurden in der Folge leicht verletzt, berichtete die Bahnsprecherin. Ein Sprecher des Landkreises Wittenberg teilte mit, ihm vorliegenden Informationen zufolge seien zwei Menschen an Bord wegen «Panik und Kreislauf» kollabiert. Eine vorsorglich aufgebaute Rettungsbasis im Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg sei aber letztlich nicht zur Versorgung von Verletzten benötigt worden. 

Ausschreibung gescheitert. Kann niemand den neuen ICE bauen?

Ausschreibung gescheitertKann niemand den neuen ICE bauen?

Beschädigter ICE fuhr aus eigener Kraft weiter

Der Zug auf dem Weg von Berlin nach Halle war ausserhalb eines Bahnhofs im Ortsteil Bülzig zum Stehen gekommen. Einem dpa-Reporter vor Ort zufolge konnte der ICE letztlich am Abend eigenständig zum Bahnhof Lutherstadt-Wittenberg fahren, wo die Fahrgäste umsteigen konnten. Der Landkreis-Sprecher bestätigte das Eintreffen des ICE und dass die Reisenden um 18.48 Uhr in einem Ersatzzug Wittenberg verlassen haben.

Zunächst hatte es von der Bahn geheissen, ein Ersatzzug könne wegen abgeschalteten Stroms nicht eingesetzt werden und die Reisenden müssten in Bussen weiterfahren. Dann war laut Landkreis und Feuerwehr das Abschleppen des ICE mit den Passagieren an Bord geplant worden. Ein Schleppzug der Deutschen Bahn war vor Ort und habe den Zug mit Druckluft aufgepumpt, hatte es geheissen. 

Züge zwischen Berlin-Halle-Leipzig werden aktuell über Dessau und Wiesenburg umgeleitet. Dadurch kommt es laut Bahn zu Verspätungen von rund 40 Minuten. Der Halt Lutherstadt Wittenberg entfällt, Ersatzhalt ist Dessau. Wie lange die Reparatur der gerissenen Oberleitung den Bahnverkehr beeinträchtigen wird, war zunächst nicht bekannt.

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